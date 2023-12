Ancak bu harika oyunu çalıştırmak için mobil cihazınızın onu yükleyebileceğinden emin olmanız gerekir. League of Legends: Wild Rift’i hem Android hem de iOS cihazlarda yüklemek ve oynamak için minimum sistem gereksinimlerini listeliyoruz.

Wild Rift’i bir Android cihazda oynamak için minimum gereksinimler nelerdir?

İşletim Sistemi: Android 4.4 ve üzeri

Sistemi: Android 4.4 ve üzeri Bellek: 1.5 GB RAM

1.5 GB RAM CPU: 1,5 GHz dört çekirdekli (32 bit veya 64 bit)

1,5 GHz dört çekirdekli (32 bit veya 64 bit) GPU: PowerVR GT7600

Bir Apple cihazında Wild Rift oynamak için minimum gereksinimler nelerdir?

İşletim sistemi: iOS 9 ve üzeri

iOS 9 ve üzeri Bellek: 2GB RAM

2GB RAM CPU: 1.8 GHz çift çekirdekli (Apple A9)

1.8 GHz çift çekirdekli (Apple A9) GPU: PowerVR GT7600

Bu gereksinimler düşüktür ve oyun dünyadaki çoğu cihazda çalışabilmelidir. Riot’un PC versiyonunu mobil cihazlara taşımakla kalmayıp ayrı bir oyunu yeniden inşa etme kararı, onu çok çeşitli mobil cihazlarda oynanabilir hale getirdi.

League of Legends nedir?

League of Legends, bir RTS’nin hızını ve yoğunluğunu RPG unsurlarıyla harmanlayan, hızlı tempolu, rekabetçi bir çevrimiçi oyundur. Her biri benzersiz bir tasarıma ve oyun tarzına sahip iki güçlü şampiyon takımı, birden fazla savaş alanında ve oyun modunda kafa kafaya savaşıyor. Sürekli genişleyen bir şampiyon kadrosu, sık güncellemeler ve gelişen bir turnuva sahnesi ile League of Legends, her beceri seviyesindeki oyuncular için sonsuz tekrar oynanabilirlik sunuyor.