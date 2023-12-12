Açıkçası, Riot Games ekiplerinin bir LoL yoğunluk mobasını mobil cihazlara doğrudan taşıması imkansızdı. Klavye-fare kombinasyonu için tasarlanan, oyunları düzenli olarak 45 dakikaya ulaşan bu arena oyununun, telefonlarımıza uygun olması için A’dan Z’ye yenilenmesi gerekiyordu. Kısacası, zorluk uçan renklerle karşılandı. Bu rekabetçi oyunun temelleri değişmeden kalmıştır. 3 şerit ve bir ormandan oluşan bir haritada 5 oyuncudan oluşan iki takım yarışıyor. Katılımcılar, karşı taraftaki savunma kulelerini yok etmeli ve yıkıldığında zafer sunan bağlantı noktasına giden yolu açmalıdır. Ayrıca, onları talep etmeyi başaran takıma önemli bonuslar veren çeşitli tarafsız hedefleri de kontrol edebilirler. Genel olarak, deneyim bu nedenle çok yakındır. Ancak, bekleme sürelerinin çoğunun kısaldığını çabucak anlarsınız. Parçalara dönüşler çok daha hızlıdır, geri çağırma süresi yarıya inerken altın kazanımı büyük ölçüde hızlanır. Şampiyonlarımızın yükselişi bu nedenle çok daha hızlı ve aksama süresi çok daha az. Ayrıca ölü zamanların çok daha hızlı uzaması da söz konusudur. Bu nedenle oyunların süresi etkilenir ve yaklaşık on beş dakikadır, bu da bir mobil oturum için idealdir. Öte yandan, kartopu etkisinin özellikle belirgin göründüğünden ve oyunların mutlaka biraz derinlik kaybettiğinden pişman olabiliriz. Özellikle mobil cihazlardaki daha karmaşık iletişim nedeniyle ikincisine karşı koymak kolay olmadığından. Bu, oyuncuların yönetmesi zorlaşan bir rakiple karşı karşıya kaldıklarında kendilerini organize etmelerini zorlaştırır.

Bu versiyonun en büyük zorluğu şüphesiz kontrolleri dokunsal bir ortama uyarlamaktı. Wild Rift’i öğrenirken muhtemelen en çok etkileyen yönü budur. Mobilde birçok mob var olsa da, çok azı bu tür dinamik çatışmalar ve hedeflenmemiş büyüler sunuyor. League of Legends oyununun büyük bir kısmı Skillshots’a dayanır, bu büyüler, bir rakibi yörüngesini önceden tahmin ederek tam olarak hedeflemenizi gerektirir. Bu mermilerin kullanımı LoL PC’dekinden biraz daha zor olsa da, kullanımı daha az tatmin edici değil. Oyuncunun becerilerinin üzerinde parmağını kaydırmasını gerektiren akıllı bir ön izleme ve nişan alma sistemi sayesinde Wild Rift, bir düşmanı mistik bir Ezreal atışı ile bitirmenin veya tüm takımı Lux lazer kullanarak. İyi düşünülmüş bir öncelik sistemi her zaman doğru hedefi hedeflemenizi sağlar ve bazı karakterleri almak daha karmaşık olsa da, set oldukça etkileyicidir.

Bir minyona veya kuleye yapılan normal saldırılar kendi özel düğmelerine sahiptir ve birincil saldırı düğmesini yakındaki en düşük cana sahip şampiyona bırakır. Yanlarındaki hareketler, sağ tıklama ve yol bulmaya dayanan geleneksel LoL hareket yöntemiyle keskin bir tezat oluşturan sanal bir çubuk kullanılarak çalıştırılır. Atıcılar daha da güçlendikçe, bu yeni hareket tarzı potansiyel olarak çok farklı bir meta yaratacaktır. Gerçekten de, önemli hasarları ve sanal çubuktan kaynaklanan “vur ve kaç” kullanım kolaylığı, onları birçok durumda zorlu kılar. Oyuncuların gerçek dengesizlikleri kanıtlamak için oyunun sorumluluğunu üstlenmesi birkaç hafta sürecektir, ancak Wild Rift’in ele geçirilmesinin çok hoş olduğu ve ilgi çekici çatışmalar yaratmak için birçok iyi ergonomik fikir gösterdiği açıktır. Ek olarak, sanal düğmelerin düzenini ve boyutunu olabildiğince hoş hale getirmek için tamamen özelleştirebilirsiniz. Bu nedenle, örneğin bir tablette oynamak oldukça mümkündür.

Bu redaksiyon hala içerikten taviz veriyor. Şu anda bilgisayarda 150’den fazla şampiyona karşı yaklaşık 50 şampiyon oynanabiliyor. Wild Rift birçok popüler şampiyon sunsa da, modeliyle karşılaştırılmasından muzdarip. Ancak, oyunu bir platformdan diğerine uyarlamanın zaman aldığı ve bazen mümkün olmadığı açıktır. Sunulan seçim yine de çok hoş ve her oyuncunun ayağına bir şeyler bulacağına dair güvenli bir bahis, ancak çoğu oyuncu elbette en sevdiği şampiyonun yokluğuna pişman olacak. Oyun modu açısından basit, Wild Rift, Sihirdar Vadisi’nin yenilenmiş versiyonu ve dereceli modu ile sınırlıdır. İkincisi, oyunların dinamiklerine uyarlanmış olarak görülür ve daha hızlı dönüşlere izin vermek için bazı duvarlar kaybolur. Bu yeniden tasarımın parolası: dinamizm. Ve sonucun ikna edici olduğu açıktır. Şu anda ARAM veya ikincil mod yok. Bununla birlikte, Wild Rift’in aynı arkadaş listesini ve aynı iletişim özelliklerini sunarak LoL’nin bir uzantısı olarak listelendiğini takdir ediyoruz. LoL’de kazanılan şampiyonlar ve görünümler maalesef mobil emsalinde açılmıyor, ancak bazı kahramanlar ve görünümler ilk giriş yaptıklarında sadık oyunculara sunulacak.

Teknik açıdan Wild Rift tam bir mutluluktur. PC karşılığı kadar güzel, kare hızını 30 veya 60 FPS’de kilitleme gibi birkaç grafik seçeneği sunuyor. Sanatsal yönetmenlik her zaman harika işler ve başlık plastikten fedakarlık etmez. Arayüz kendi parçası için uyarlandı ve işlevsel olduğu ortaya çıkarsa, bu açıdan daha fazla özelleştirmeyi takdir ederdik. Mini harita veya spiker mesajlarının boyutu ayarlanamaz. Bu küçük tuzağın dışında Wild Rift, tüm teknik vaatlerini yerine getiriyor ve iki yıl öncesine dayanan orta sınıf bir telefonda mükemmel çalışıyor. Telefonla League of Legends oynuyoruz ve sonuçta önemli olan tek şey bu.

Orijinal oyunun derinliklerinin çoğu hala orada olduğu için bu mobil versiyonu size daha ayrıntılı olarak anlatmak zor olacaktır. Rün sistemi, aynı ekonomik modeli temel alırken, aynı zamanda ürün ve ekipman satın alma sistemi ile neredeyse aynıdır. Bu nedenle, konu hakkında daha fazla bilgi için sizi League of Legends testine yönlendiriyoruz. Yine de, daha kısa oyunlar sunarak, LoL Wild Rift öne çıkıyor ve erişilebilirlikte kazanç sağlıyor. Daha az gergin, daha az talepkar ve aynı zamanda daha az kısıtlayıcı olan bu sürüm, deneyimi bozmadan birçok oyuncu profili için uygun olacaktır. PC oyunlarının uzun, nefes kesen kısımlarının hayal kırıklığı ve zehirli alışverişler yaratabileceği yerlerde, Wild Rift’in çok daha rahat olması gerekiyor. Mükemmel bir nokta.