Hangi Ülkenin: Güney Kore
Kurucusu: In Hwoi Koo
Kurulduğu Yer: Busan, Güney Kore
Kuruluş Tarihi: 5 Ocak 1947
Önemli Kişiler: Koo Bon-Moo
Alan: Elektronik
Çalışan Sayısı: 177.000
Resmi Site: www.lg.net , www.lg.co.kr
LG Hakkında Bilgi
LG, 5 Ocak 1947’de In Hwoi Koo tarafından Busan, Güney Kore’de kurulmuştur. Koo ailesi tarafından yönetilmektedir. 1995’e kadar ”Lucky-Goldstar” kısaltması olan LG ismini kullanmışlardır. Bu kısaltmadaki Goldstar markası altında elektronik ürün satışı yaparken Lucky markası Kore dışında satılmayan diğer ürünlerde kullanılmaktaydı. Lucky markası ev ve çamaşır temizliği ürünlerinde Güney Kore’de ünlü bir markaydı. Mobil iletişim, dijital aletler, dijital görüntü cihazları ve dijital medya olmak üzere dört iş biriminden oluşmaktadır. LG dünyanın önde gelen üreticilerindendir.
LG Hangi Ülkenin
LG, Güney Kore’nindir.
LG Tarihi
LG, In Hwoi Koo tarafından”Lak Hui Kimya Endüstrisi” adıyla 1947 yılında kurulmuştur. 1952 yılında Kore’nin plastik alanda çalışmaya başlayan ilk firması oldu. 6 yıl sonra LG Electronics kuruldu. 1959 yılında ise ilk Kore malı radyo üretildi. Daha sonraki yıllarda sırasıyla; Kore malı fanı, soğutucuyu, siyah-beyaz televizyonu, iklimlendiriciyi, çamaşır makinesini ve asansörü ürettiler. 1969 yılında Cha-Kyung Koo şirketin ikinci başkanı oldu. Şirketin büyüme planlarını hazırladı ve ertesi yıl şirket gelişmeye, büyümeye başladı. Televizyon, görüntü kaydedici cihazlar, bilgisayarlara büyük alanda yatırım yapılmaktaydı.
Şirketin 40. kuruluş yılında yani 1997’de Seul’de LG Twin Towers inşa edildi. 90’lı yıllarda şirket ismini dünyaya duyurmayı başardı. 1 Mart 2003’te holding yönetimi haline gelen firma Kore’nin en büyük sanayi kuruluşu olmuştur. 2006 yılında Chocolate adlı telefon ile ödül kazanıp yılın en iyi şirketi seçilen firma o yılın en ince LCD ekranını ve en ince düz ekran televizyonu tasarlamıştır. 2007 yılında 60.kuruluş yılını kutlayan şirket yeni sloganı olan ”Life is Good”u kullanmaya başlamıştır.
LG Ürünleri
- OLED TV
- FULL HD TV
- ULTRA HD 4K TV
- LG G3
- LG G4
- LG G5
- LG FRIENDS
- G PAD 7.0 LGV400
- PROJEKTÖR
- MONİTÖR
- KABLOSUZ BATARYALI SÜPÜRGELER
- TYCHE STEAM BULAŞIK MAKİNESİ
- PRATİK KAPILI BUZDOLAPLARI
- LG KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNELERİ
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