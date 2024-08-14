Hangi Ülkenin: Güney Kore

Kurucusu: In Hwoi Koo

Kurulduğu Yer: Busan, Güney Kore

Kuruluş Tarihi: 5 Ocak 1947

Önemli Kişiler: Koo Bon-Moo

Alan: Elektronik

Çalışan Sayısı: 177.000

Resmi Site: www.lg.net , www.lg.co.kr

LG Hakkında Bilgi

LG, 5 Ocak 1947’de In Hwoi Koo tarafından Busan, Güney Kore’de kurulmuştur. Koo ailesi tarafından yönetilmektedir. 1995’e kadar ”Lucky-Goldstar” kısaltması olan LG ismini kullanmışlardır. Bu kısaltmadaki Goldstar markası altında elektronik ürün satışı yaparken Lucky markası Kore dışında satılmayan diğer ürünlerde kullanılmaktaydı. Lucky markası ev ve çamaşır temizliği ürünlerinde Güney Kore’de ünlü bir markaydı. Mobil iletişim, dijital aletler, dijital görüntü cihazları ve dijital medya olmak üzere dört iş biriminden oluşmaktadır. LG dünyanın önde gelen üreticilerindendir.

LG Hangi Ülkenin

LG, Güney Kore’nindir.

LG Tarihi

LG, In Hwoi Koo tarafından”Lak Hui Kimya Endüstrisi” adıyla 1947 yılında kurulmuştur. 1952 yılında Kore’nin plastik alanda çalışmaya başlayan ilk firması oldu. 6 yıl sonra LG Electronics kuruldu. 1959 yılında ise ilk Kore malı radyo üretildi. Daha sonraki yıllarda sırasıyla; Kore malı fanı, soğutucuyu, siyah-beyaz televizyonu, iklimlendiriciyi, çamaşır makinesini ve asansörü ürettiler. 1969 yılında Cha-Kyung Koo şirketin ikinci başkanı oldu. Şirketin büyüme planlarını hazırladı ve ertesi yıl şirket gelişmeye, büyümeye başladı. Televizyon, görüntü kaydedici cihazlar, bilgisayarlara büyük alanda yatırım yapılmaktaydı.

Şirketin 40. kuruluş yılında yani 1997’de Seul’de LG Twin Towers inşa edildi. 90’lı yıllarda şirket ismini dünyaya duyurmayı başardı. 1 Mart 2003’te holding yönetimi haline gelen firma Kore’nin en büyük sanayi kuruluşu olmuştur. 2006 yılında Chocolate adlı telefon ile ödül kazanıp yılın en iyi şirketi seçilen firma o yılın en ince LCD ekranını ve en ince düz ekran televizyonu tasarlamıştır. 2007 yılında 60.kuruluş yılını kutlayan şirket yeni sloganı olan ”Life is Good”u kullanmaya başlamıştır.

LG Ürünleri

OLED TV

FULL HD TV

ULTRA HD 4K TV

LG G3

LG G4

LG G5

LG FRIENDS

G PAD 7.0 LGV400

PROJEKTÖR

MONİTÖR

KABLOSUZ BATARYALI SÜPÜRGELER

TYCHE STEAM BULAŞIK MAKİNESİ

PRATİK KAPILI BUZDOLAPLARI

LG KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNELERİ

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