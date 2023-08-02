Uluslararası kuruşlar tarafından 50 ülkede yapılan araştırma sonuçlarına göre LGBT Haklarına önem veren ülkeler sıralaması belli oldu. Listede Türkiye ve Azerbaycan detayı dikkat çekerken, Rusya ve Ermenistan’ın sıralaması da şaşırtıcı bulundu.

LGBT Haklarına en çok önem veren ülkeler Avrupa Birliği ülkeleri olurken, listede ilk sırayı Malta aldı. Danimarka, Belçika, İspanya , Finlandiya ve Hollanda listede ilk sıralarda yer bulurken, listede en son sırayı kardeş ülke Azerbaycan aldı. Türkiye kendine 49. Sırada yer bulurken, Rusya 48, Ermenistan ise 47. oldu.



LGBT NEDİR

Son yıllarda ülkemizde de sıkça konuşulan ve tartışılan LGBT’liler zaman zaman İstanbul ve İzmir’de yaptıkları gösterilerle tanınıyor. Siyasi partilerin genel başkanlarının da gündeme aldığı LGBT’liler mücadelesini sürdürürken Türkiye bu kesime karşı net bir tututm sergiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir çok platformda LGBT haklarını savunanları sert bir dille eleştirmişti.



Peki LGBT nedir, kimler LGBT’li görülüyor?

LGBT farklı isimlerle telaffuz edilsede , 1990'larda LGB kısaltmasından sonra ortaya çıktığı biliniyor. 1980'lerin ortaları ile sonlarından itibaren gey sözcüğü yerine kullanılarak LGBT ismini almaya başlayıp bu topluluğu temsil etmeye başladı. Birçok tanınmış aktivist, gey topluluğu kullanımının eksik bir tanımlama olduğunu düşünerek LGBT ismini kullanmaya başladı.