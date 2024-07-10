Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, LGS 500 tam puan alan Kartepe’nin başarılı gençleri Ahmet Eymen Yiğit ve Bilgehan Kelebekler’i makamında kabul etti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan Kartepeli öğrenciler Ahmet Eymen Yiğit ve Bilgehan Kelebekler, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman makamında ziyaret etti.

“Gençlerimiz geleceğin umududur” diyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Liselere Geçiş Sınavında (LGS) 500 tam puan alan Kartepeli iki evladımız, gururumuz, Ahmet Eymen Yiğit ve Bilgehan Kelebekler’i kıymetli aileleri ve hocaları ile birlikte misafir ederek başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Başarıyı her koşulda destekleyeceğiz. Rabbim tüm evlatlarımızın yollarını ve bahtlarını açık eylesin” açıklamasında bulundu.

Başkan Kocaman, LGS’de 500 tam puan alan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.