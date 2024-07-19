Kavaklıdere Rotary Kulübü Dönem Başkanı Burcu Ata, gençlere dünyayı tanıma fırsatı sunan Rotary Öğrenci Değişim Programı hakkında önemli açıklamalarda bulunarak, her yıl dünya genelinde 8 bin civarında 16-18 yaşlarında gencin bu programa katıldığını ve farklı kültürleri deneyimleme imkanı bulduğunu belirtti.ANKARA (İGFA) - Lise öğrencisi iki genç, Rotary Öğrenci Değişim Programı’na katılarak Brezilya’ya gitmeye hak kazandı. "Bu gençlerden biri de siz olmak istemez misiniz?" diyen Burcu Ata, Değişim Öğrencisi olarak bir yıl süreyle yabancı bir ülkede bir aile yanında kalıp okula devam etmenin, yeni bir dil ve yaşam tarzı öğrenmenin, kendinizi yeniden ve daha iyi tanımanın mümkün olduğunu vurguladı.

Programa, 18 yaşını aşmamış lise ve dengi okul öğrencilerinin başvurabileceğini, yıl olarak bu sınırın dışında kalan adayların ise gün ve ay farkıyla değerlendirmeye alınabileceğini ekleyen Ata, programın amacını şöyle özetledi: “Bu program ile uluslararası anlayış ve iyi niyeti teşvik ediyoruz, gidilen ülkenin kültürünü ve yaşam tarzını gençlerimiz öğreniyor ve kendi kültürümüzü tanıtma fırsatı yakalıyoruz.”

Bu sene sadece kulüp olarak iki öğrenciyi daha yurtdışına göndereceklerini açıklayan Ata, Meriç Uyanıker ve Defne Topuz’un Brezilya’ya gideceklerini, onların ailelerinin de Polonya ve ABD’den gelecek birer öğrenciyi bir sene ağırlayacaklarını belirtti. Ata, karşılıklı değişim içeren programla farklı ülkelerden insanlarla dostlukların kurulduğunu ve bu öğrencilerin yurda döndükten sonra edinilen tecrübeleri ve bilgileri paylaştıklarını vurguladı. Ata, toplamda 30’a yakın öğrencinin Brezilya dışında, Fransa, Polonya, Meksika, Arjantin, Taiwan, Güney Kore ve ABD gibi ülkeleri seçtiklerini de ifade etti.

Gençlerin bu program sayesinde edindikleri deneyimlerle, hem kişisel gelişimlerine katkı sağladıklarını hem de onların dünya vatandaşı olmalarını desteklediklerine dikkat çeken Ata, “Farklı kültürleri tanıyarak empati yeteneklerini geliştiren gençler, dünya barışına ve uluslararası anlayışa katkıda bulunuyorlar. Bu program, gençlerin özgüvenlerini artırarak, liderlik ve iletişim becerilerini güçlendiriyor” dedi.

Ata, Rotary Öğrenci Değişim Programı ile sadece akademik başarı değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda da gençlerin kendilerini geliştirdiklerini ifade ederek, “Bu program, gençlerimize yeni ufuklar açarken, onların gelecekteki kariyerleri için de büyük bir avantaj sağlıyor" şeklinde konuştu.