Olay, saat 14.30 civarında Beşiktaş Nispetiye Mahallesi'nde bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, okulda görev yapan 34 yaşındaki öğretmen Serdar A., okul müdürüyle sözlü bir tartışmaya girdi. İddialara göre, tartışmanın ardından Serdar A. silahını müdüre doğrulttu. Silahın ateş almaması üzerine Serdar A., okulun bahçesine çıktı ve burada silahıyla uğraşırken silah ateş aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öğrenciler ve öğretmenler arasında kısa süreli bir panik yaşandı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerine gelerek Serdar A.'yı gözaltına aldı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.