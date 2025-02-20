Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni eğitim reformuna göre, lise eğitiminin zorunlu olmaktan çıkarılması planlanıyor. Bu düzenlemeyle birlikte mesleki eğitime yönlendirmenin artırılması ve gençlerin iş hayatına daha erken atılması hedefleniyor.

Yetkililer, bu değişikliğin özellikle meslek liseleri ve çıraklık eğitimi için yeni fırsatlar sunacağını savunurken, eğitimciler ve veliler arasında farklı görüşler dile getiriliyor. Eğitim uzmanları, lise eğitiminin zorunlu olmaktan çıkarılmasının eğitimde fırsat eşitliğini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın konuya ilişkin resmi açıklama yapması beklenirken, eğitim sendikaları ve sivil toplum kuruluşları reformun ayrıntılarını yakından takip ediyor. Yeni düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz netlik kazanmış değil.