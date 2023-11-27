İnegöl Cerrah Futbol Sahası'nda yaşanan tel örgü sorununun ardındaki gerçek, Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ortaya çıkarıldı. Hafta sonu meydana gelen şiddetli fırtına, futbol sahasını çevreleyen tel örgülerin devrilmesine neden olmuştu. Ancak yapılan teknik inceleme sonucunda, tel örgülerin hatalı imalattan değil, üzerlerine asılan reklam tabelalarının etkisiyle devrildiği belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa bir süre önce hizmete açılan Cerrah Futbol Sahası'nda yapılan inceleme sonrasında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, tel örgülerin sağlam olduğunu ve bir imalat hatasının söz konusu olmadığını tespit etti. Sorunun asıl sebebinin, tel örgüler üzerine aşırı sayıda reklam tabelası asılması olduğu ortaya çıktı. Rüzgara karşı direnç oluşturan bu tabelaların, tel örgülerin devrilmesine yol açtığı belirtildi.

Fen İşleri Dairesi Başkanı Hakan Bebek, tel örgülerin üzerine bu kadar yoğun reklam tabelası asılmasının uygun olmadığını vurgulayarak, “Biz burayı usulüne uygun olarak tamamlayıp, kulübün kullanımına sunduk. Ancak kulüp, gelir elde etmek amacıyla reklam tabelalarını boylu boyunca tel örgülerin üzerine doldurmuş. Dolasıyla lodos da reklam tabelalarının olduğu bölümü yere yatırmış. Bu tamamen reklam tabelalarından kaynaklanan bir sorun. Çalışmalara başladık. Reklam tabelalarını kaldırarak 1 hafta, 10 gün içerisinde eski haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.