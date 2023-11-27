Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in cinayetinin tetikçisi Ogün Samast hakkındaki dava dosyası, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davayla birleştirilme kararı alarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geçirildi. Bu kararın ardından Ogün Samast, 6 Aralık'ta İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de aralarında bulunduğu 11 sanığın yer aldığı dosya ile İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen dava arasında fiili ve hukuki bir bağlantı olduğu gerekçesiyle birleştirme talebini değerlendirdi ve davanın devam eden dosya ile birleştirilmesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Arat, Delal, Hasrof, Rahil Dink ve Sera Dink Nazarıan'ın müşteki olarak yer aldığı belirtilirken, aynı zamanda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin suç duyurusunda bulunduğu vurgulanıyor. İddianamede, Yasin Hayal'in "suç örgütü yöneticisi olmak" suçundan, Erhan Tuncel ve Ogün Samast'ın ise "suç örgütü üyesi olmak" suçundan ceza aldıkları ifade ediliyor. Ayrıca, Samast'ın 5 Aralık 2014'te savcılıkta verdiği ifade de iddianamede yer alarak, Samast'ın söz konusu ifadesinde neler kaydettiği aktarılıyor.

"Mektupta yazdığım gibi Yasin önce beni Erhan Tuncel'in evine götürdü. Ben evde bilgisayarda oyun oynuyordum. O sırada benim bulunduğum yerin 3 metre arkasında mutfak bölümü vardı, mutfağın kapısı açıktı. Erhan'la Yasin konuşuyordu. Ben de kulak misafiri oldum. Erhan'ın 'Ramazan Akyürek ve Fuat müdür' diye konuştuğunu duyunca döndüm dinledim. Yasin dedi ki, 'O zaman sırtımız sağlam.' dedi. Evden çıkınca Yasin'e sordum. Yasin dedi ki, 'Ben Ramazan Akyürek'i tanıyorum. İsmen de tanıyorum Trabzon'da müdürlük yaptı biliyorum ama Fuat müdür kim?' dedim. Yasin de bana, 'Erhan'ın tanıdıkları, biz bu işi öteki çocuğa yaptıracaktık. Çocuk vazgeçti, Erhan onlardan referans almış Ramazan müdür hatta 'İstanbul emniyet amiri bile biliyor ama arkanızda hepsi, düşün, büyük kahraman olacaksın, cayarsan fena olur yakarım seni' dedi. Ben de önce dediğim gibi tekrar 'peki' dedim. Ben Yasin'e 'Olay nasıl olacak?' dedim Yasin de bana 'Direkt olarak vuracaksın, bu şekilde imzanız olacak.' Ayrıca bana bayrak verdi otobüsten Trabzon'a dönerken 'Samsun'dan seni alacaklar, eğer burada alınırsan Ramazan müdür açığa çıkar." İnegöl'de temizlik yapan kadına öyle bir hayvan saldırdı ki....

FETÖ'nün devletin anayasal kurumlarını ele geçirme amacı doğrultusunda, iddianameye göre, örgütün stratejisinin bir parçası olarak askeriye, mülkiye, emniyet, yargı ve diğer stratejik kamu kurumlarını ele geçirmek için engel olarak gördüğü bürokrat ve personeli sistem dışına çıkardığı belirtiliyor.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, terör örgütünün devlet kurumlarını ele geçirme stratejileri detaylı bir şekilde anlatılıyor. Örgütün, öncelikli olarak İstanbul İstihbarat Müdürlüğü'nü ele geçirerek, bu şube aracılığıyla Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Askeri Casusluk, Cizre/Temizöz, Devrimci Karargah, Tahşiye, Selam Tevhid, 17-25 Aralık operasyonları ve davalarını yönlendirdiği ifade ediliyor. Ayrıca, Dink cinayeti sonrasında örgütün İstanbul İstihbarat Müdürlüğü'nü ele geçirerek, 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreci başlattığı vurgulanıyor.

İddianamede, Ogün Samast'ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğuna dair somut deliller bulunamadığı ancak ele geçen delillerin, Samast'ın örgütün yönetici ve üyeleriyle irtibatının olduğunu ortaya koyduğu belirtiliyor. Samast'ın Dink cinayetini işlerken ve sonrasında örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiği iddiasıyla suçlanarak, "silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazarak Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de aralarında bulunduğu 11 sanığın yer aldığı dosya ile bu dava arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğunu gerekçesiyle dosyaların birleştirilmesine karar vermişti.