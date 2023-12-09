Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" kapsamında düzenlenen "Yılın Gönüllüleri Ödül Töreni"nde "Yılın Kurum Elçisi" ödülü, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can'a layık görüldü.

ANKARA (İGFA) - Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Litai TBB Konuk Evi’nde "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" kapsamında "Yılın Gönüllüleri Ödül Töreni" düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can, LÖSEV tarafından düzenlenen ödül töreninde "Yılın Kurum Elçisi" ödülünün sahibi oldu.

“LÖSEV İLE BİRLİKTE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

LÖSEV’in tüm sosyal sorumluluk projelerinde yer alan ve destekte bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile LÖSEV arasında koordinasyonu sağlayan İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can, Büyükşehir Belediyesi ile tüm mesai arkadaşları adına ödülü aldığını belirterek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak LÖSEV gönüllüleri ile birlikte ilk yardım eğitimleri verdik. Dünya Kanser Günü’nde çeşitli etkinliklerde bulunduk. İçinde sevgi, birlik, beraberlik olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve LÖSEV Birlik Beraberlik Tablosunu oluşturduk. LÖSEV öğrencileriyle birlikte can dostlarımızı ziyaret ettik. LÖSEV ile birlikte mücadelemiz devam edecek ve bundan sonra da hep beraber hareket etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın mücadelesinde hep birlikte bizler de varız” diye konuştu.

350 LÖSEV gönüllüsünün katıldığı ödül töreninde 2023 yılında etkinlik, basın, projeler gibi çeşitli dallarda destek veren gönüllülere teşekkür belgeleri takdim edildi. LÖSEV Gönüllü İletişimleri Koordinatör Yardımcısı Selin Çakıcı Bölükbaşı, “25 yıldır hiç durmadan lösemili çocuklar ve kanser hastaları için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadelede en büyük desteği siz gönüllülerimizden alıyoruz. Tüm gönüllülerimize teşekkürler. Sizler iyi ki varsınız” dedi.