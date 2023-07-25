Mudanya Belediyesi, bağımsızlık mücadelesinin diplomatik başarısı olan, egemenliğin ve bağımsızlığın tescili Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılında önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İsmet İnönü Parkı’nda düzenlenen etkinliklerde Prof. Dr. Serhat Güvenç ile Lozan Mübadilleri Vakfı Başkanı Ümit İşler, Lozan ve Türkiye’yi Lozan’a taşıyan Mudanya Mütarekesi’nin önemini anlattı. Söyleşi sonunda Etnomüzikoloji Dernek Kurucuları Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı ile Prof. Dr. Ersen Varlı“Mübadil Sandığından Ezgiler” konseri gerçekleştirdi. Prof. Dr. Serhat Güvenç Lozan Barış Antlaşması’nın Türkiye Cumhuriyeti için önemine değinirken,“Lozan, Türkiye Cumhuriyeti’nin sadece tapusu değil, aynı zamanda nüfus cüzdanıdır. Çünkü uluslararası devletler ailesinin meşru, eşit ve egemen bir üyesi olarak kabulünün de tescilidir” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise, “Cephede verdiğimiz mücadelenin diplomatik başarısı Lozan Antlaşması’nın 100’üncü yılı kutlu olsun. Sevr’in tarihe gömüldüğü bu önemli günün yıl dönümünde, Atatürk ve Lozan’ın mimarı İsmet İnönü ile tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum” dedi.