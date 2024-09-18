Lübnan Sağlık Bakanlığı, telsizlerin patlatılması sonucu en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 300'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından bu kez telsizlerin infilak ettirildiği bildirildi. Ülkenin güneyinde, başkent Beyrut'un güney banliyölerinde ve Bekaa bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Patlamalardan biri, çağrı cihazlarının patlatılması sonucu hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze töreninin yakınında gerçekleşti. Lübnan'ın resmi haber ajansı, Bekaa bölgesindeki patlamalarda 9 kişinin öldüğünü ve 300 yaralının bulunduğunu bildirdi. Telsizlerin patlaması sonucu da çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Güvenlik kaynakları, telsizlerin, dün patlatılan çağrı cihazlarıyla aynı anda yaklaşık 5 ay önce Hizbullah tarafından satın alındığını belirtti. Dünkü saldırıdan ise İsrail'in sorumlu tutulduğu ifade ediliyor.



