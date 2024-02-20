Kırklareli’ne bağlı Lüleburgaz ilçesinde bulunan öğretmenevinde hafta içi her gün saat 12.00 ve 14.30 arası çıkan yemekten günlük ortalama 100 kişi ucuz şekilde faydalanıyor.

Öğretmenevine gelerek yemek yiyen vatandaşların dışında Lüleburgaz’ın tüm beldeleri dahil talep olan okullara yemek servisi veriliyor ve dağıtım aracı günde 100 kilometreden fazla yol kat ediliyor. Kurumda yemek fiyatları öğrenciler için 3 çeşit 50 lira, siviller için ise 4 çeşit 110 lira şeklinde belirlenmiş durumda.

Öğretmenevi Müdürü Sönmez Doğan konu hakkında, "Amacımız kar etmek değil, zarar etmemek. Burada toplumsal, sosyal bir hizmet sağlamaya çalışıyoruz. Tüm satışlarımız vergili ve özenli. Satışlardan elde edilen kar öğretmenevimizin ihtiyaçları için kullanılıyor. Buraya öğrenciler, öğretmenler, veliler gibi pek çok insan geliyor. Bizim götürdüklerimizin dışında günde ortalama 100 kişiyi ağırlıyoruz. Bazen daha da fazla oluyor” dedi.