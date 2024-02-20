Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç ters döndü.

D100 Karayolu Müsellim köyü sapağı mevkiinde meydana gelen kazada, 39 TJ 530 plakalı binek otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarpıp ters döndü. Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmayışı rahat bir nefes aldırdı. Meydana gelen kazadan dolayı araçta maddi hasar oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.