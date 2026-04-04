KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak bir AVM'nin park alanına savruldu.

Edinilen bilgilere göre, Edirne istikametinden seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir AVM otoparkındaki park alanına düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta ve otoparkta maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede inceleme yaparken, kazayla ilgili çalışma başlatıldı.