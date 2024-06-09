Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “Ben, kulübün onursal başkanı olarak, idealist ve gelişime açık bir vizyon benimsiyorum. Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin başarılarını örnek alarak, kulübümüzü de aynı seviyeye taşımak için çalışıyoruz. Uzun vadeli başarıyı sağlamak amacıyla genç ve potansiyel futbolcuları bünyemize katma konusunda kararlıyız” dedi.

Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Trendyol Süper Lig’de yoluna devam edecek olan Hatayspor’un hedeflerine yönelik açıklamalarda bulundu. İlk olarak hedefleri arasında sürdürülebilir bir yapı oluşturmak olduğunu belirten Savaş, “Türkiye Süper Ligi’nde sağlam bir yer edinmek, ligde istikrarlı bir şekilde yer almak ve geleceğe yönelik sürdürülebilir bir yapı oluşturmak dün olduğu gibi bugünde en büyük hedeflerimiz arasında. Geçtiğimiz sene yaşadığımız büyük deprem felaketi, kulübümüzü maddi ve manevi olarak derinden etkiledi. Bu zor dönemde, takımımız ve taraftarlarımız büyük zorluklarla karşılaştı ve önemli kayıplar yaşadı. Ancak, tüm bu zorluklara rağmen birlik ve dayanışma içinde olmayı başardık. Şimdi, bu güçlü bağları daha da pekiştirerek yeniden ayağa kalkma ve geleceğe umutla bakma zamanıdır” sözlerini kaydetti.

“Avrupa’nın önde gelen kulüplerini örnek alarak kulübümüzü aynı seviyeye taşımak için çalışıyoruz”

İdealist ve gelişime açık bir vizyon benimsediğini belirten Lütfü Savaş, “Ben, kulübün onursal başkanı olarak, idealist ve gelişime açık bir vizyon benimsiyorum. Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin başarılarını örnek alarak, kulübümüzü de aynı seviyeye taşımak için çalışıyoruz. Uzun vadeli başarıyı sağlamak amacıyla genç ve potansiyel futbolcuları bünyemize katma konusunda kararlıyız. Özellikle uluslararası arenada gözümüze çarpan yabancı yetenekleri kulübümüze kazandırarak, takımımızın hem rekabet gücünü artırmak hem de ekonomik olarak güçlenmesini sağlamak istiyoruz. Bu doğrultuda Boupendza, Al Kaabi, Bertuğ Yıldırım, Adekugbe, Dele Bashiru gibi kulübümüzde vitrine çıkmış oyuncular Avrupa ve dünya futbol pazarında adından söz ettirmektedir. Sportif direktörümüz ve teknik ekibimiz, dünyanın dört bir yanından yetenekli potansiyel futbolcuları takip ediyor, kulübümüze en uygun isimleri belirlemek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Kulübümüz her sene olduğu gibi bu sene de yurt içi ve yurt dışına keşfettiği yabancı oyuncular ve yerli oyuncularla öne çıkmaktadır” diye konuştu.

“Rekabetçi kimliğimizden asla ödün vermiyoruz”

Yerli ve yabancı yeteneklerin mali gelir yönünden de kulübe katkı sağlayacağını söyleyen Savaş, “Bu yabancı ve yerli yetenekler, kulübümüzün başarısında önemli rol oynayacak ve ileride daha büyük kulüplere transfer olarak kulübümüze ciddi mali gelir sağlayacaktır. Amacımız, bu potansiyel oyuncularla birlikte ligde istikrarlı bir şekilde mücadele etmek ve her sezon orta sıralarda yer alarak, taraftarlarımıza güven veren bir takım olmaktır. Rekabetçi kimliğimizden asla ödün vermiyoruz. Deneyimli ve kaliteli futbolcularla kadromuzu güçlendiriyor, teknik ekibimizle birlikte en iyi performansı sergilemek için çalışıyoruz. Hedefimiz, taraftarlarımızın gurur duyacağı, sağlam ve sürdürülebilir bir kulüp yapısı oluşturmaktır. Bu zorlu dönemi geride bırakırken, taraftarlarımızın desteği ve inancıyla başarıya ulaşacağımıza olan inancım tamdır. Hep birlikte, kulübümüzü daha ileriye taşıyacak, yerli ve yabancı yeteneklerimizle gurur duyacağımıza inanıyorum. Yaşadığımız tüm zorluklara rağmen, birlikte daha güçlü olacağız ve yeniden ayağa kalkacağız” ifadelerini kullandı.