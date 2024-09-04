Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar için yıkım işlemleri başladı. Konuyla ilgili konuşan İstanbul Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Malik Ejder Batur, "Boğaziçi’ni korumaya kollamaya devam edeceğiz. Hassasiyetimiz 85 molyonun hassasiyetidir" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurularak mühürlenen kaçak yapıların bugün yıkım işlemleri başlatıldı. Konuyla ilgili yıkım yapıldığı sırada alana gelen İstanbul Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Malik Ejder Batur basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Malik Ejder Batur; "Malum burası İstanbul Boğazı, dünyanın incisi. Bizim de en kıymetli varlıklarımızdan biri. Burayı bu dünyanın incisi İstanbul Boğazı’mızı hep birlikte korumak mecburiyetindeyiz. Bunun öncelikle altını çizmek istiyorum. Öncelikle burası malum 2960 sayılı kanuna göre Büyükşehir Belediyemizin Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün yetki sahasında olan bir yer. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımızın İl Müdürlüğü’ne 21 Ağustos’ta gelen bir ihbar üzerine hemen aynı gün biz Büyükşehir imar müdürlüğüne bu ihbarla ilgili yazımızı ilettik ve ihbarın gereğinin yapılmasıyla alakalı da kendilerini uyarı yazısında bulunduk. 22’sinde ekiplerimiz buraya intikal ettiler ve kaçak yapıların olduğunu tespit ettiler ve Mühürleme işlemi yaptılar. 2 adet iskanlı bina, bunların dışında da 5 farklı yapı tespit ettik. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. İki haftadır bu konu gündemde. Boğaziçi hepinizin ortak değeri. Burası için çalışmaları başlattık" dedi.

Malik Ejder Batur, "Ne yapıyorsak yapalım yaptığımız işin hukuksal mevzuatı çerçevesinde olması özellikle dikkat etmeliyiz. Yasal süreler içerisinde neler yapılması gerekiyorsa aynen onu harfiyen yapmamız gerekiyor. Önemli olan kaçak bir yapıyı yaptıktan sonra yıkmak değil oraya onu yaptırmamaktır. Kamu olarak, bakanlık olarak biz Boğaziçi’ni korumaya kollamaya devam edeceğiz. Hassasiyetimiz 85 molyonun hassasiyetidir” şeklinde konuştu.