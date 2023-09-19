Son dönem Türk pop müziğinin en sevilen müzisyenlerinden Mabel Matiz, Ankaralı sevenleriyle bir kez daha buluşmaya hazırlanıyor. 29 Eylül’de Ankara CerModern’de gerçekleşecek konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

Bugüne kadar yayımladığı albümleriyle Türk pop/rock müziğinin en üretken isimlerinden biri olan şarkı yazarı, besteci ve müzisyen Mabel Matiz, 29 Eylül’de Ankaralı sevenleriyle bir kez daha buluşuyor. CerModern’de gerçekleşecek konserin biletleri Türkiye’nin lider biletleme platformu Biletinial’da satışa sunuldu.

Kendi adını taşıyan ilk albümüyle geniş bir dinleyici kitlesinin beğenisini kazanan Mabel Matiz, Türkiye’nin önde gelen müzik eleştirmenleri tarafından Türkiye’nin en fazla gelecek vadeden genç müzisyenleri arasında gösterildi. İlk albümü yılın en iyi ilk 10 albümü arasında gösterilen Matiz’in bu albümde yer alan “Arafta”, “Söylese O Ben Söyleyemem”, “Kül Hece”, “Filler ve Çimen” ve “Barışırsa Ruhum” şarkıları ilgiyle karşılandı. 2023 yılında Pose Records etiketiyle 25 şarkıdan oluşan “Fatih” albümünü dinleyenleriyle buluşturan Mabel Matiz, bu albümde aralarında Melike Şahin, Aşkın Nur Yengi ve Kalben gibi isimlerin yer aldığı dokuz sanatçıyla düet yaptı.

Mabel Matiz kendi albümleri dışında Türkiye’nin önemli sanatçılarının albümlerine de söz yazarı ve besteci olarak katkıda bulundu. Teoman’ın “Aşk ve Gurur” albümünde yer alan “Sahilde Bir Sarhoş”, Göksel’in “Bende Bir Aşk Var” albümündeki “Yarım Kalan Şarkı” ve Ceylan Ertem’in “Ütopyalar Güzeldir “albümündeki “Cennetin Irmakları” adlı şarkıların söz ve besteleri Mabel Matiz’in imzasını taşıyor.