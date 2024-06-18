Dijital müzik platformu Muud, mayıs ayının ‘en’lerini belirledi. Mabel Matiz’in ‘Kömür’ parçası Muud mayıs listelerinin en çok paylaşılan şarkılar kategorisinde zirveye yerleşirken, Zeynep Bastık’ın ‘Lan’ şarkısı dinleyicilerin en çok listelerine eklediği ve eşlik et özelliği ile dinlediği parça oldu.
Türk Telekom’un müzik platformu Muud’da mayıs ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu. Mayıs ayının en çok paylaşılanlar kategorisinde Mabel Matiz’in ‘Kömür’ parçası şampiyon olurken, en çok favoriye eklenen şarkı Semicenk’in ‘Tek Başına’ parçası oldu. En çok listeye eklenen ve en çok eşlik et özelliği kullanılan şarkı ise aylardır zirveleri alt üst eden Zeynep Bastık’ın ‘Lan’ parçası oldu.
İkilem, platformda mayıs ayının en iyi çıkış yapanlarında zirvede
Platformda en iyi çıkış yapanlar kategorisinin lideri İkilem’in “Perişanlardayım” parçası oldu. Bunun yanı sıra mayıs ayının diğer en iyi çıkış yapanları; Saian & Emir Can İğrek düeti olan ‘RÜN’ isimli parça, Ebru Yaşar’ın ‘Yine Çalıyor’ isimli maxi single’ı ve son olarak ‘Billie Eilish’in ‘Hit Me Hard and Soft’ isimli albümü olarak sıralanıyor.
En çok dinlenen isim Zeynep Bastık
Platformun en çok dinlenen yerli single’ları listesinde Zeynep Bastık ‘Lan’ ile zirvenin sahibi oldu. Söz ve müziği Mabel Matiz’e ait olan şarkı çıktığı günden beri platform listelerinde şampiyon olmaya devam ediyor.
Semicenk yine birinciliği bırakmıyor
Platformda en çok dinlenen yerli albümler listesinde ilk sırada pop müziğin sevilen isimlerinden Semicenk’in ‘Karışık Kaset’ isimli albümü oldu. En çok dinlenen yabancı albüm listesinde ise Billie Eilish’in ‘Hit Me Hard and Soft’ adlı albümü birinci sıraya yerleşti. Billie Eilish ve Semicenk aynı zamanda en çok dinlenen yabancı sanatçı ve en çok dinlenen yerli sanatçı listelerinde de birinci oldu.
En çok dinlenen yerli single’lar
Zeynep Bastık - Lan
Semicenk - Tek Başıma
Ebru Yaşar & Siyam - Yoksun
Semicenk - Eyvah Neye Yarar
Doğu Swag & Aleyna Tilki - Bir Gün Ol Yerimde
KÖFN & Simge - Yakışıklı
Burak Bulut & Ebru Yaşar - Kehribar
Mustafa Ceceli & Yıldız Tilbe - Aşktan Giderken
Kurtuluş Kuş & Tuğçe Kandemir - Aç Gözünü
Mabel Matiz - Ko¨mu¨r
En çok dinlenen yerli albümler
Semicenk - Karışık Kaset
Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 2
Derya Uluğ - Nefes
Mustafa Ceceli - İyi ki Sen Varsın
İkilem - Ne Mutsuzum Ne De İyi
Demet Akalın - D-POP
Mabel Matiz - Fatih
Simge - Ben Bazen
Kibariye - İşte Ses İşte Yorum
Emre Fel - VEDA TÜRKÜSÜ
En çok dinlenen yerli sanatçılar
Semicenk
Zeynep Bastık
Simge
Ebru Yaşar
İrem Derici
İkilem
Hande Yener
Mabel Matiz
Demet Akalın
Mert Demir
En çok dinlenen yabancı albümler
Billie Eilish - HIT ME HARD AND SOFT
The Weeknd - The Highlights (Deluxe)
Eminem - Curtain Call: The Hits (Deluxe Edition)
Imagine Dragons - Evolve
Doja Cat - Scarlet 2 CLAUDE
Harry Styles - Harry’s House
Rihanna - Loud (Explicit Version)
Taylor Swift - THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY
Beyoncé - COWBOY CARTER
Ariana Grande - eternal sunshine
En çok dinlenen yabancı single’lar
Isabel LaRosa - favorite
The Weeknd & Madonna - Popular (feat. Playboi Carti)
Rauw Alejandro - Touching The Sky
Drenchill - Freed from Desire (feat. Indiiana)
Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT
Harry Styles - As It Was
Doja Cat - Paint The Town Red
Tom Odell - Another Love
Miley Cyrus - Flowers
Billie Eilish - What Was I Made For?
En çok dinlenen yabancı sanatçılar
Billie Eilish
Taylor Swift
Eminem
The Weeknd
Rihanna
Shakira
Lana Del Rey
Imagine Dragons
Doja Cat
Sia
Ayın en iyi çıkış yapanları
İkilem - Perişanlardayım
Saian & Emir Can İğrek - RÜN
Ebru Yaşar - Yine Çalıyor
Billie Eilish - HIT ME HARD AND SOFT
En çok paylaşılan şarkılar
Mabel Matiz – Kömür
Semicenk – Tek Başıma
Berkay – Şimşek Şimşek
Zeynep Bastık – Lan
İkilem – Perişanlardayım
Gülşen – Bal
Emre Fel – Sana El Pençe Durmam
Hadise – Hayat Oyunu
Ebru Yaşar & Siyah – Yoksun
Semicenk – Eyvah Neye Yarar
Ayın en iyi çıkış yapanları
İkilem - Perişanlardayım
Saian & Emir Can İğrek - RÜN
Ebru Yaşar - Yine Çalıyor
Billie Eilish - HIT ME HARD AND SOFT
En çok favoriye eklenen şarkılar
Semicenk – Tek Başıma
Mabel Matiz – Kömür
Zeynep Bastık – Lan
Ebru Yaşar & Siyam – Yoksun
Semicenk – Eyvah Neye Yarar
İkilem – Perişanlardayım
Mavi Gri – İlaç Ol Yaralarıma
Mustafa Ceceli & Yıldız Tilbe – Aşktan Giderken
Berkay – Şimşek Şimşek
Emre Fel – Senden Güzeli Mi Var
En çok eşlik et özelliği kullanılan şarkılar
Zeynep Bastık – Lan
Semicenk – Tek Başıma
Ebru Yaşar & Siyam – Yoksun
Semicenk – Eyvah Neye Yarar
Melis Fis – Kara Kedi
Emre Fel – Senden Güzeli Mi Var
Mabel Matiz – Kömür
KÖFN & Simge – Yakışıklı
Derya Uluğ & Asil Gök – Yansıma
Burak Bulut & Ebru Yaşar – Kehribar
En çok listeye eklenen şarkılar
Zeynep Bastık – Lan
Semicenk – Tek Başıma
Ebru Yaşar & Siyam – Yoksun
Mabel Matiz – Kömür
Semicenk – Eyvah Neye Yarar
Mavi Gri – İlaç Ol Yaralarıma
Burak Bulut & Ebru Yaşar – Kehribar
KÖFN & Simge – Yakışıklı
Emre Fel – Senden Güzeli Mi Var
Mustafa Ceceli & Yıldız Tilbe – Aşktan Giderken