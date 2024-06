Dijital müzik platformu Muud, mayıs ayının ‘en’lerini belirledi. Mabel Matiz’in ‘Kömür’ parçası Muud mayıs listelerinin en çok paylaşılan şarkılar kategorisinde zirveye yerleşirken, Zeynep Bastık’ın ‘Lan’ şarkısı dinleyicilerin en çok listelerine eklediği ve eşlik et özelliği ile dinlediği parça oldu.

Türk Telekom’un müzik platformu Muud’da mayıs ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu. Mayıs ayının en çok paylaşılanlar kategorisinde Mabel Matiz’in ‘Kömür’ parçası şampiyon olurken, en çok favoriye eklenen şarkı Semicenk’in ‘Tek Başına’ parçası oldu. En çok listeye eklenen ve en çok eşlik et özelliği kullanılan şarkı ise aylardır zirveleri alt üst eden Zeynep Bastık’ın ‘Lan’ parçası oldu.

İkilem, platformda mayıs ayının en iyi çıkış yapanlarında zirvede

Platformda en iyi çıkış yapanlar kategorisinin lideri İkilem’in “Perişanlardayım” parçası oldu. Bunun yanı sıra mayıs ayının diğer en iyi çıkış yapanları; Saian & Emir Can İğrek düeti olan ‘RÜN’ isimli parça, Ebru Yaşar’ın ‘Yine Çalıyor’ isimli maxi single’ı ve son olarak ‘Billie Eilish’in ‘Hit Me Hard and Soft’ isimli albümü olarak sıralanıyor.

En çok dinlenen isim Zeynep Bastık

Platformun en çok dinlenen yerli single’ları listesinde Zeynep Bastık ‘Lan’ ile zirvenin sahibi oldu. Söz ve müziği Mabel Matiz’e ait olan şarkı çıktığı günden beri platform listelerinde şampiyon olmaya devam ediyor.

Semicenk yine birinciliği bırakmıyor

Platformda en çok dinlenen yerli albümler listesinde ilk sırada pop müziğin sevilen isimlerinden Semicenk’in ‘Karışık Kaset’ isimli albümü oldu. En çok dinlenen yabancı albüm listesinde ise Billie Eilish’in ‘Hit Me Hard and Soft’ adlı albümü birinci sıraya yerleşti. Billie Eilish ve Semicenk aynı zamanda en çok dinlenen yabancı sanatçı ve en çok dinlenen yerli sanatçı listelerinde de birinci oldu.

En çok dinlenen yerli single’lar

Zeynep Bastık - Lan

Semicenk - Tek Başıma

Ebru Yaşar & Siyam - Yoksun

Semicenk - Eyvah Neye Yarar

Doğu Swag & Aleyna Tilki - Bir Gün Ol Yerimde

KÖFN & Simge - Yakışıklı

Burak Bulut & Ebru Yaşar - Kehribar

Mustafa Ceceli & Yıldız Tilbe - Aşktan Giderken

Kurtuluş Kuş & Tuğçe Kandemir - Aç Gözünü

Mabel Matiz - Ko¨mu¨r

En çok dinlenen yerli albümler

Semicenk - Karışık Kaset

Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 2

Derya Uluğ - Nefes

Mustafa Ceceli - İyi ki Sen Varsın

İkilem - Ne Mutsuzum Ne De İyi

Demet Akalın - D-POP

Mabel Matiz - Fatih

Simge - Ben Bazen

Kibariye - İşte Ses İşte Yorum

Emre Fel - VEDA TÜRKÜSÜ

En çok dinlenen yerli sanatçılar

Semicenk

Zeynep Bastık

Simge

Ebru Yaşar

İrem Derici

İkilem

Hande Yener

Mabel Matiz

Demet Akalın

Mert Demir

En çok dinlenen yabancı albümler

Billie Eilish - HIT ME HARD AND SOFT

The Weeknd - The Highlights (Deluxe)

Eminem - Curtain Call: The Hits (Deluxe Edition)

Imagine Dragons - Evolve

Doja Cat - Scarlet 2 CLAUDE

Harry Styles - Harry’s House

Rihanna - Loud (Explicit Version)

Taylor Swift - THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY

Beyoncé - COWBOY CARTER

Ariana Grande - eternal sunshine

En çok dinlenen yabancı single’lar

Isabel LaRosa - favorite

The Weeknd & Madonna - Popular (feat. Playboi Carti)

Rauw Alejandro - Touching The Sky

Drenchill - Freed from Desire (feat. Indiiana)

Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT

Harry Styles - As It Was

Doja Cat - Paint The Town Red

Tom Odell - Another Love

Miley Cyrus - Flowers

Billie Eilish - What Was I Made For?

En çok dinlenen yabancı sanatçılar

Billie Eilish

Taylor Swift

Eminem

The Weeknd

Rihanna

Shakira

Lana Del Rey

Imagine Dragons

Doja Cat

Sia

Ayın en iyi çıkış yapanları

İkilem - Perişanlardayım

Saian & Emir Can İğrek - RÜN

Ebru Yaşar - Yine Çalıyor

Billie Eilish - HIT ME HARD AND SOFT

En çok paylaşılan şarkılar

Mabel Matiz – Kömür

Semicenk – Tek Başıma

Berkay – Şimşek Şimşek

Zeynep Bastık – Lan

İkilem – Perişanlardayım

Gülşen – Bal

Emre Fel – Sana El Pençe Durmam

Hadise – Hayat Oyunu

Ebru Yaşar & Siyah – Yoksun

Semicenk – Eyvah Neye Yarar

En çok favoriye eklenen şarkılar

Semicenk – Tek Başıma

Mabel Matiz – Kömür

Zeynep Bastık – Lan

Ebru Yaşar & Siyam – Yoksun

Semicenk – Eyvah Neye Yarar

İkilem – Perişanlardayım

Mavi Gri – İlaç Ol Yaralarıma

Mustafa Ceceli & Yıldız Tilbe – Aşktan Giderken

Berkay – Şimşek Şimşek

Emre Fel – Senden Güzeli Mi Var

En çok eşlik et özelliği kullanılan şarkılar

Zeynep Bastık – Lan

Semicenk – Tek Başıma

Ebru Yaşar & Siyam – Yoksun

Semicenk – Eyvah Neye Yarar

Melis Fis – Kara Kedi

Emre Fel – Senden Güzeli Mi Var

Mabel Matiz – Kömür

KÖFN & Simge – Yakışıklı

Derya Uluğ & Asil Gök – Yansıma

Burak Bulut & Ebru Yaşar – Kehribar

En çok listeye eklenen şarkılar

Zeynep Bastık – Lan

Semicenk – Tek Başıma

Ebru Yaşar & Siyam – Yoksun

Mabel Matiz – Kömür

Semicenk – Eyvah Neye Yarar

Mavi Gri – İlaç Ol Yaralarıma

Burak Bulut & Ebru Yaşar – Kehribar

KÖFN & Simge – Yakışıklı

Emre Fel – Senden Güzeli Mi Var

Mustafa Ceceli & Yıldız Tilbe – Aşktan Giderken