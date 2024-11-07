Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Tottenham maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği İngiliz temsilcisi Tottenham’ı 3-2 mağlup etti. Avrupa Ligi’nde 3. galibiyetini alan sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet galibiyeti tribünlere giderek kutladı. Kale arkasındaki tribüne karşı kol kola giren sarı-kırmızılılar, taraftarlarla beraber marşlar söyledi.

Ayrıca müsabakada 2 gol kaydeden Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen de, taraftarların isteğini kırmadı ve kale arkasındaki tribünlere karşı 3’lü çektirdi.