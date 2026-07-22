Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevini Kemal Kılıçdaroğlu’na devreden Özgür Özel, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada yollarını ayırma kararı aldıklarını açıkladı.

Meclis'te son defa CHP'nin Grup Toplantısı'na başkanlık eden Özel, yeni parti kuracaklarını açıkladı. Özgür Özel konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizle de hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla TBMM’nin ana muhalefet partisi oluyoruz. Bugün bu kürsüye CHP’nin grup kürsüsüne veda ederken, ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet partisi grup kürsüsüne veda etmenin, iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz."

KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Özgür Özel’in kararının ardından yapacağı açıklama merakla beklenen Kemal Kılıçdaroğlu’nun sessizliğini bozduğu iddia edildi. Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre Kılıçdaroğlu, dün akşam kendisine destek veren milletvekilleriyle bir araya geldi. Görüşmede, Özel ve CHP’den ayrılması beklenen diğer isimler hakkında olumsuz açıklama yapmayacaklarını ifade ettiği aktarıldı.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine şu ifadeleri kullandığını aktardı:

"BUNDAN SONRA HEDEFİMİZ İKTİDARDIR"

"Bundan sonra hedefimiz iktidardır. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. İktidar yönelik eleştirilerimizi yapacağız. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı. Hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı 'şerefsiz' gibi ithamlar altında bırakmayacağız. Biz programımızı anlatacağız."