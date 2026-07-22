Son tahminlere göre Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevrelerinde yağış görülecek. Ordu ve Giresun’un iç kesimleri ile Van’ın doğusunda da yerel sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, yüksek değerlerin devam edeceği bildirildi. Gün içinde sıcaklığın Antalya’da 44, Şanlıurfa’da 42, Diyarbakır’da 41, Manisa’da 40, Mardin ve Siirt’te 39, İzmir, Muğla ve Denizli’de ise 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

İstanbul’da sıcaklığın 34 dereceye ulaşacağı, akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Ankara’da 33, Bursa’da ise 36 derece ölçülmesi bekleniyor.

Rüzgarın ülke genelinde kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında ise güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.