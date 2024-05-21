Tekirdağ’da pandemiyle beraber ziyaretçi sayısı azalan Macar Karalı Rakoçzi’nin müzesine ziyaretçi sayısı kat kat artmaya başladı. Son yıllarda Macarlardan daha çok Bulgar turistler müzeyi ziyaret ediyor.

Osmanlı’ya sığınan Macar Prensi 2. Frenc Rakoczi’nin Tekirdağ’da kaldığı Rakoczi Müzesi’nin Pandemi zamanında düşen ziyaretçi sayısı misli misli artmaya başladı. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Macar Karalı Rakoczi’nini müzesine son yıllarda Macarlardan daha çok Türkiye’nin sınırında bulunan Bulgaristan’dan Bulgar turistler ziyaret etmeye başladı.

2024 yılının Türkiye - Macaristan Yılı ilan edilmesinin ardından geçen yıl aynı dönemde bin kişinin ziyaret ettiği müze, bu yıl aynı dönemde 2 bin kişiyi ağırladı.

Müze Müdürü Ali Kabul yaptığı açıklamada, “Pandemiden sonra nerdeyse 2 misli ziyaretçi geliyor. Bu hafta özellikle turizm haftası sebebiyle bayağı ziyaretçimiz var. Bu sene Bulgar çok geliyor. Macar’dan daha çok Bulgar ziyaretçimiz oldu. Ziyaretçinin Türk, Macar, Bulgar olması bizim için fark etmiyor. Ziyaretçinin çok olması bizi sevindiriyor” dedi.

Macaristan’dan ailesiyle tatil için kente geldiğini ifade eden gezen Fenyvesı Robert, "Özellikle Rakoczi Müzesi’ni gezmek için Tekirdağ’a geldik. Rakoczi, Macarlar için çok değerlidir. Buraya tatile gelenler müzeyi uğramadan ayrılmıyor. Burası gerçekten çok güzel" diye konuştu.