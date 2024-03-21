A Milli Takım’ın, yarın deplasmanda Macaristan ile oynayacağı özel maçta Polonya Futbol Federasyonu’ndan Bartosz Frankowski düdük çalacak.

A Milli Takım’ın, 2024 Avrupa Şampiyonası finallerine hazırlık kapsamında yarın deplasmanda Macaristan ile oynayacağı özel maçın hakemleri açıklandı. Başkent Budapeşte’deki Puskas Arena’da TSİ 22.45’te oynanacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu’ndan Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski’nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcin Boniek ve Jakub Winkler üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak Damian Kos görev yapacak. VAR’da Pitotr Lasyk, AVAR’da da Krzysztof Jakubik yer alacak.

Öte yandan Polonyalı hakem Bartosz Frankowski, A Milli Takım’ın Kasım 2023’te deplasmanda Almanya ile oynadığı özel müsabakada da görev almıştı.