TFF 3. Lig temsilcimiz İnegöl Kafkas Gençlikspor, sahasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.'yi konuk ediyor.
Hakemler: Abdülselam Koçak, Mehmet Polat, Ahmet Kotan
İnegöl Kafkas Gençlikspor: Ömer Can, Kerem Dönertaş, Yıldıray Koçal, Abdülkadir Akyıldız, Orkan Çınar, Batuhan Doğrukıran, Ömer Faruk Boz, Muhammed Yusuf Ocak, Recep Daylak, Yusuf Kılıç, Onur Kızıltaş
Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.: Gürkan Hernevik, Ertunç Yasin Güdü, Nebi Tiryakioğlu, Ömer Faruk Taş, Sertan İrkilmez, Ümit Bayraktar, Batuhan Eren, Mehmetcan Yıldırım, Taner Koç, Hüseyin Yıldız, Ali Kılıç
Sarı Kartlar: Sertan İrkilmez(Gümüşhane)
Kırmızı Kart:
Goller: Dk 37 Orkan Çınar(Kafkas)
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
36'ncı dakikada gelişen Kafkas atağında Batuhan çalımlarla ceza sahasına girerken yere düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Orkan'ın şutu ağlarla buluştu.
İlk yarı bu skorla sona erdi.