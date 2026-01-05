Caracas kent merkezinde toplanan binlerce kişi, ABD’nin cumartesi gece yarısından sonra gerçekleştirdiği askeri operasyonla Başkan Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in kaçırılmasını protesto etmek amacıyla “Venezuela için Büyük Yürüyüş” adıyla yürüyüş düzenledi.

“HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ”

Maduro destekçileri, ABD'nin askeri müdahalesine ve başkanlarının alıkonulmasına karşı pankartlar taşıyarak, "Venezuela kararlı bir şekilde mücadele ediyor", "Onu (Maduro) geri istiyoruz", "İşçi sınıfı başkanımızı geri verin", "Egemenlik pazarlık konusu değildir" ve "Maduro'ya her zaman sadığız" şeklinde sloganlar attı.

“ABD BİZE BİR ŞEY YAPMIYOR”

Öte yandan Venezuelalı bir gencin ABD’ye destek verdiği video sosyal medyada tartışma konusu oldu. Genç kız videoda, “Eğer bir diktatörlük altında yaşamadıysan, çeneni kapa. 30 yıl berbat bir rejim altında yaşamadıysan, sus. Bırak mutlu olalım. ABD bize bir şey yapmıyor. Biz kendi acımızı biliyoruz, anlıyoruz. Hiçbir şey yapma, söyleme. Teşekkürler.” ifadelerinde bulundu.

Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, genç kadına hem destek verenler hem de eleştirenler oldu.