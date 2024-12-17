Kedinin, elbiseyle dükkandan kaçarkenki görüntüleri ise izleyenlerde gülümsemeye neden oldu. Akyazı'da giyim mağazası işleten İbrahim Akgün, dükkanına geldiğinde kapının önünde bir elbise buldu ve güvenlik kameralarını inceledi. İlk başta işletmesine hırsız girdiğini düşünen Akgün, kamera kayıtlarını izleyerek gerçeği öğrendi. Kedinin askıdaki elbiseyi alıp çalmaya çalıştığını gören Akgün, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kedinin elbiseyle birlikte dükkandan kaçışı ise izleyenlerde tebessüm yarattı.

"Biz bile bazen elbiseyi alırken zorlanıyoruz kedi zıplayarak almış, hayretle izledim"

Daha önceki yıllarda da benzer bir olayla karşılaştığını aktaran işletme sahibi İbrahim Akgün, "Ben dışardayken yerde elbise olduğunu gördüm. Dükkan boştu ve bende güvenlik kamera görüntülerini açtığımda kedinin elbiseyi sürüklediğini gördüm. Biz bile bazen elbiseyi alırken zorlanıyoruz. Kedi zıplayarak almış, hayretle izledim o anları. Daha öncesinde de bu şekilde bir olay meydana gelmişti, o zaman da dışarda askıda duran elbiseyi bir kedi alıp götürmüştü" dedi.