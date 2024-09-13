Osmangazi Belediyesi’nin başlattığı ‘Mahallemizi Birlikte Temizliyoruz’ projesi, ilçe genelinde büyük ilgi görerek hızla yayıldı. Proje, vatandaşların evlerinin önünü temizleyerek daha temiz bir Osmangazi’nin ortaya çıkmasını sağlıyor.

İlk olarak Kükürtlü Mahallesi'nde uygulanan proje, Osmangazililer tarafından beğenildi ve destek buldu. Vatandaşlar, evlerinin önünü ve sokaklarını süpürerek projeye aktif katkıda bulunuyor. Soğanlı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Orhanbey İlkokulu öğrencileri, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve mahalle sakinleri bir araya gelerek cadde ve sokakları temizledi. Ellerine süpürge ve faraşları alan katılımcılar, el birliğiyle temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Başkan Erkan Aydın, Osmangazi’yi her anlamda güzelleştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “‘Mahallemizi Birlikte Temizliyoruz’ projesi ile hedefimiz, tertemiz bir Osmangazi oluşturmaktır. Belediye temizlik ekiplerimiz görevlerini en iyi şekilde yerine getirirken, vatandaşlarımız kapılarının önünü süpürerek bu sürece destek oluyor. Ayrıca çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren temizlik bilincini aşılamayı hedefliyoruz. Hep birlikte daha temiz bir Osmangazi için çalışıyoruz” dedi.

Soğanlı Mahallesi Muhtarı Zeynep Yıldırım ise, “Belediyemiz mahallelerimizde sürekli temizlik çalışması yapıyor. Mahalle sakinlerimiz de ‘Mahallemizi Birlikte Temizliyoruz’ projesine katılarak temizlik personeline destek verdi. Bu güzel projeyi hayata geçiren Başkanımız Erkan Aydın’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Soğanlı Mahallesi sakini Emine Seçkin de, “Herkes kendi kapısının önünü temizlese ve yere çöp atmasa, temizlik personelinin işi kolaylaşır. Mahallemizdeki çöp tenekeleri düzenli olarak boşaltılıyor ve belediye ekipleri düzenli temizlik yapıyor. Biz de bugün kapımızın önünü süpürerek onlara destek olduk. Herkesi kapısının önünü temizlemeye davet ediyorum” dedi.

Başkan Erkan Aydın, Soğanlı Mahallesi sakinlerine projeye verdikleri destek için teşekkür etti.