Olay dün saat 18.00 sıralarında kırsal Olukman Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Zihinsel engelli Umut Buraklar, çiftlik evinde tartıştığı annesi Şafiye Buraklar'ı sırtından defalarca bıçakladı.

CİNAYET SONRASI POLİSİ ARADI: ANNEMİ ÖLDÜRDÜM

Şafiye Buraklar, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, Umut Buraklar, annesinin cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Annemi öldürdüm" diyerek ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 4 çocuk annesi Şafiye Buraklar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşi ile 3 çocuğunun ilçe merkezindeki evlerinde olduğu öğrenilen kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, Umut Buraklar gözaltına alındı.

DEFNEDİLDİ

12 bıçak darbesiyle öldürülen kadının cenazesi aileye teslim edildi. Kadının cenazesi öğle namazına müteakip İnegöl Sarı camiinde kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Mahmudiye mezarlığında toprağa verildi.

SUSKUNLUĞUNU KORUYOR

Annesini öldüren Umut Buraklar'ın sorgulamada konuşmadığı öğrenildi. Şüpheli sorgulamanın ardından Adliyeye sevk edildi.

Zanlı, mahkeme tarafından Bursa Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastanesine sevk edildi.