Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yarın Türkiye’de olacak. Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek olan Mahmud Abbas, TBMM’de Genel Kurul’a hitap edecek.ANKARA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmanın ayakta alkışlanmasının ardından Türkiye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı TBMM’de konuşma yapmak üzere Türkiye’ye davet etti.

Abbas’ın Türkiye’ye davet edilmesinin gündeme gelmesiyle birlikte tartışmalar da yaşandı. Sosyal medyada birçok vatandaş, TBMM’de Mahmud Abbas yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin konuşma yapması gerektiğini savundu.

31 Temmuz’da Heniyye’nin, İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğramasının ardından son buldu ve Mahmud Abbas’ın Türkiye’ye 14-15 Ağustos tarihlerinde yapacağı ziyaret kesinleşti.

Hamas’ın siyasi büro başkanlığına Yahya Sinwar’ın seçilmesinin ardından Türkiye’de ve Orta Doğu’da tartışmalar alevlendi, Mahmud Abbas yeniden tartışmaların odak noktası oldu. Birçok vatandaş TBMM kürsüsünde Abbas yerine Sinwar’ı görmeyi tercih ettiklerini söyledi.

“ABBAS FİLİSTİN’İ TEMSİL ETMİYOR”

Konu ile ilgili Herkes Duysun’a değerlendirmelerde bulunan Filistinli Aktivist Musa Hicazi, Filistinlilerin de Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde Mahmud Abbas yerine Hamas Lideri Yahya Sinwar’ı görmek istediklerini kaydederek, “Mahmud Abbas kaybedeceğini bildiği için uzun yıllardır çeşitli bahanelerle ülkeyi seçime götürmedi. Abbas, Filistin kurtuluş örgütlerinin birleşmesinin önündeki en büyük engel oldu her zaman. Biz Abbas’ın Türkiye gibi bir ülkede Filistin’i temsil etmesini istemezdik. Çoğu Filistinli onun Filistin2i temsil etmediğini düşünüyor.” dedi.

SİNWAR’IN KONUŞMASI ABBAS’TAN DAHA ETKİLİ OLUR

Olası bir davet durumunda Yahya Sinwar’ın Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşma yapmasının dünya gündemine büyük yankı uyandıracağını kaydeden Hicazi, “Yahya Sinwar yıllardır kendisini Filisin’in özgürlüğüne ve kurtuluşuna adamış çok önemli bir lider. Hamas’ın askeri kanadının yanı sıra siyasi kanadı da artık ona bağlı ve Hamas, yıllardır Filistin’in özgürlüğü için azimli ve çok önemli bir mücadele veriyor. Sinwar da bu mücadelenin sembollerinden biri. Dolayısıyla Hamas’ın yeni siyasi büro başkanı olarak seçilen Yahya Sinwar’ın TBMM’de konuşma yapması, oturduğu yerden Filistin’in kurtulmasını bekleyen Abbas’tan çok daha etkili olur.” şeklinde konuştu.