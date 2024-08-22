Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Afyon Motor Sporları Merkezi’nde 7-8 Eylül’de düzenlenecek olan FİM Dünya Motokros Şampiyonası’nda bu sene 500 bin izleyiciye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

FİM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye), Afyon Motor Sporları Merkezi’nde 7-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Organizasyon öncesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Afyonkarahisar’ın Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğuna dikkati çeken Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası’na 6. yılında 7. kez ev sahipliği yapacaklarını dile getirdi. Bu sene hedeflerinin 500 bin izleyiciye ulaşmak olduğunu aktaran Mahmut Nedim Akülke, “Sadece Dünya Motokros Şampiyonası’na ev sahipliği yapmıyoruz, aynı zamanda içinde NG Afyon Motofest olan inanılmaz bir spor festivaliyle de izleyicileri buluşturacağız. 2016’da başladığımız organizasyonu 2016’da 5 bin kişi yerinde izlemişti. Geçen sene yerinde 400 bin kişiye ulaştık. Bu da inanılmaz bir rakamdı. Bu sene hedefimiz 500 bin kişi. Türkiye’nin uzak ara en iyi spor etkinliği, en büyük festivali. Avrupa’nın da sayılı organizasyonlarından bir tanesi. Bu gurur hem Türkiye’nin hem de Afyonkarahisar’ın. Burada gerçekten tüm STK‘lar Afyon Valiliği, Afyon Belediyesi’nin inanılmaz katkıları var. Dünya Motokros Şampiyonası, başta cumhurbaşkanlığımızın himayeleriyle hızla büyüyen bir organizasyon haline geldi. Bundan sonra da inşallah Türkiye’de adından uzun yıllar söz ettirecek bir organizasyon olarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

“25 farklı ülkeden sporcular katılacak”

Şampiyonada bu yıl 2 Türk kadın sporcunun da mücadele edeceğini belirten Akülke, “25 farklı ülkeden sporcular katılacak. Yaklaşık 140’a yakın yabancı sporcumuz katılacak. 10’a yakın da Türk sporcumuz katılacak. Dört farklı kategoride organizasyon gerçekleştirilecek. MX1, MX Dünya Kadınlar Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası ile dört kategoride yarışılacak. Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda da 2 tane kadınımız bu sene yarışacak. Türk kadınının gücünü de en azından Afyonkarahisar’da bu kadar zorlu bir organizasyonda göstermiş olacak” diye konuştu.

“Türkiye’nin her tarafında organizasyonlar yapmaya çalışıyoruz”

Dünya Motokros Şampiyonası’nın spor turizmi açısından önemli bir organizasyon olduğunun altını çizen Mahmut Nedim Akülke, “Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak biz, yaklaşık 15 yıldır ‘Spor turizmin geleceğidir’ sloganıyla Türkiye’nin her tarafında organizasyonlar yapmaya çalışıyoruz. Spor turizminin dünya çapındaki gelirleri çok üst düzeyde. Biz bu paydan çok az alıyoruz. Bu payın hızla çıkması için, daha yüksek rakamlara çıkması için tüm federasyonların spor turizmi çerçevesinde organizasyonlar gerçekleştirmesi gerekiyor. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da bu konuda hem çalışmaları var hem yapması gereken her türlü desteği de gerçekleştiriyor. İnşallah bundan sonra spor turizminden gerekli katkıyı alacağız” dedi.

“Aynı gün 86 ülkede canlı yayınlar olacak”

Akülke, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Aynı günde 86 ülkeye direkt canlı yayınlarla ve aynı gün 186 ülkede de gösteriliyor. Toplamda da 3 milyar potansiyel izleyiciye ulaşma imkanı var. Sosyal medya ağları ve diğer sporcuların paylaşımları farklı bir şekilde gerçekleşiyor. Yerinde de yurt dışından gelen yaklaşık bin 500’e yakın sporcu kafilesi, teknik ekip var. Bunların konaklamaları, yeme içmeleri, harcamaları. Afyon Motofest’te de yerinde 500 bin izleyici de özellikle bunun yüzde 40’ı Türkiye’nin farklı şehirlerinden geliyor. Kredi kartları harcaması da aynı dönemde karşılaştığımız zaman yaklaşık 5-10 kat fazla yerli ve yabancı kredi kartı harcaması da Afyonkarahisar’da gerçekleşiyor. ”

“Herkesi zaferin kazanıldığı topraklara, Afyonkarahisar‘a bekliyoruz”

Son olarak tüm sporseverleri Afyonkarahisar’a davet eden Mahmut Nedim Akülke, “Tüm izleyicilerimizi Türkiye’nin en büyük spor festivaline, spor şenliğine, yaklaşık 50’ye yakın farklı spor etkinlikleriyle, uluslararası karavan kamp alanı, uluslararası çadır alanıyla Dünya Motokros Şampiyonası’nın dört kategorideki yarışlarıyla bu büyük organizasyona Türkiye’den herkesi davet ediyoruz. ‘Bu organizasyon kaçmaz’ diyoruz. Herkesi zaferin kazanıldığı topraklara, Afyonkarahisar‘a bekliyoruz” cümlelerine yer verdi.