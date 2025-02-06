Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, büyük bir acı yaşadı. Annesi Yüksel Özsoy’un vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Tuncer, bu zor dönemde takipçileriyle duygusal bir paylaşımda bulundu. 63 yaşındaki Mahmut Tuncer, annesinin kaybı ile derin bir üzüntüye boğuldu.

Tuncer, acı haberi duyurduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Annemiz Yüksel Özsoy hakkın rahmetine kavuşmuştur.” Ardından cenaze töreninin detaylarını da takipçileriyle paylaştı. Mahmut Tuncer, annesinin cenaze namazının çarşamba günü öğle namazına müteakip kılınacağını ve cenazenin Ankara Karşıyaka Kabristan Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacağını belirtti.

Bu üzücü kayıpla sarsılan Mahmut Tuncer, annesinin vefatının ardından sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajlarını kabul etti ve sevenlerinin desteğinden dolayı teşekkür etti. Birçok ünlü isim de Mahmut Tuncer’in acısını paylaştı ve taziyelerini iletti.

Annesinin kaybıyla derin bir yas yaşayan Mahmut Tuncer’in sevenleri, ünlü türkücünün acısını hafifletmek için sosyal medya üzerinden mesajlar göndermeye devam ediyor. Acılı süreçte Tuncer’e moral veren bu mesajlar, ailesiyle birlikte geçireceği zor günlerde önemli bir destek kaynağı oldu.

Mahmut Tuncer’in annesinin kaybı, sevenleri ve sanat dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı. Yüksel Özsoy, yaşamı boyunca Mahmut Tuncer’e olan destek ve sevgisiyle tanınıyordu. Mahmut Tuncer, annesinin kaybı sonrası yakınlarının ve dostlarının yanında olmasının kendisi için büyük bir teselli kaynağı olduğunu dile getirdi.