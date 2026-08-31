Karavan tatili, özgürlük ve doğayla iç içe bir yaşam sunsa da beraberinde birçok ek masrafı getiriyor. YouTuber Melih Abuaf’ın yayımladığı videoda, geçen yıl karavan sahibi olan ve bu yıl daha büyük bir modele geçen Serdar Aksu’nun yaptığı harcamalar detaylarıyla ele alındı.

Videoda aktarılan bilgilere göre Aksu’nun yeni karavanı, tüm ek donanımlarıyla birlikte 32 bin Euro’ya (1 milyon 792 bin TL) mal oldu. Ancak karavanı aldıktan sonra başlayan giderler de dikkat çekti.

Parselin yıllık kirası 200 bin TL

Karavanın konumlandırıldığı parsel için yıllık 200 bin TL kira ödeniyor. Elektrik ve su tüketimi bu tutara dahil değilken ayrıca 650 TL aidat bulunuyor.

Parselde kullanılan masa, sandalye, dış mekân buzdolabı ve şemsiye gibi ekipmanlara da yaklaşık 50 bin TL harcandı. Zemin kaplamasının daha önceden hazır olması ise Aksu’yu ek bir deck masrafından kurtardı.

Videoda, karavanın istenilen herhangi bir noktaya çekilerek masa ve sandalye kurulamayacağına da dikkat çekildi. Bu durumun kamp faaliyeti sayıldığı ve birçok yerde yasak olduğu belirtilerek uygun bir parsel ya da kamp alanı bulmanın zorunlu hale geldiği ifade edildi.

Çeşme’de 12 günlük kamp 40 bin TL tuttu

Yol ve konaklama giderleri de karavan tatilinin önemli maliyet kalemleri arasında yer aldı. Aksu ve ailesinin Çeşme yolculuğu yaklaşık 8 saat sürerken araç 60 litre motorin tüketti.

Çeşme’deki kamp alanında 12 gün kalan aile, yalnızca konaklama için toplam 40 bin TL ödedi. Böylece kampın günlük maliyeti yaklaşık 3 bin 333 TL’ye ulaştı. Marmaris’te tercih edilen başka bir kamp alanının günlük ücreti ise yaklaşık 2 bin TL olarak açıklandı.

"Kesinlikle değer"

Ortaya çıkan hesap, bazı dönemlerde otel tatilinin karavandan daha uygun olabileceğini gösterse de Aksu için karar yalnızca maddi değil. Neredeyse her hafta sonunu ailesiyle karavanda geçiren Aksu, denize sıfır konumda kalabilmenin ve kızının doğayla iç içe büyümesinin önemli bir avantaj olduğunu düşünüyor.

Sürekli kurma, toplama ve boşaltma gerektiren karavan yaşamının uğraşı fazla olsa da aile bu düzenden vazgeçmiyor. Karavanı “dışarıdaki ev” gibi gördüklerini anlatan Aksu’nun, tüm maliyetlere ve zahmete rağmen “Karavan almaya değer mi?” sorusuna verdiği yanıt ise net: “Kesinlikle değer!”