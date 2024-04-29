İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları neticesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda, Sezai Gülmez'in liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Mahzen-34" operasyonunun başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-34” operasyonunda elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.️

Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

📌Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

📌Kasten adam öldürmeye teşebbüs,

📌İşyerlerine yönelik çok sayıda molotofkokteyli ve silahlı saldırı,

📌Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,

📌6136 sayılı kanuna muhalefet,

📌Tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu:

📌3 adet ruhsatsız tabanca,

📌Çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."