Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda 21 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Uzunköprü Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Saçlımüsellim köyü mevkiinde fotokapan destekli izleme faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu 21 düzensiz göçmen yakalandı.
13'ü Afganistan, 4'ü Eritre, 2'si Somali ve 2'si Suriye uyruklu kaçakların işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.
