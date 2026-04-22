Alınan bilgiye göre, Gebze-İzmir Otoyolu'nda Bursa istikametinde ilerleyen Rabianur Ç. idaresindeki 77 EE 612 plakalı elektrikli otomobil ile aynı istikamette giden 16 VM 404 plakalı tır çarpıştı. Kazada araçta bulunan sürücünün yanı sıra Irmak Ö., Rüya Ö. ve Yunus Emre Ç. yaralandı. Yaralılardan ikisinin araçta sıkıştığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.