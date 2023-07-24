İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in makam aracı, şehit yakınları ve gazilere hizmet veriyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından şehit aileleri ve gazilere tahsis edilen makam aracı, aktif şekilde hizmet veriyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan birim, şehit ailelerinin ve gazilerin hastane randevularına ücretsiz şekilde ulaşımını sağlıyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ücretsiz ulaşım hizmeti için değerli gazilerimiz ve şehit yakını ailelerimiz, sizlerde hizmetimizden yaralanmak isterseniz Müdürlüğümüzü arayarak talep oluşturabilirsiniz" denildi.