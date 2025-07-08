Makarna sanayisinin hammaddesi olan makarnalık buğdayın ton fiyatı geçen haftaya göre 390 lira artışla 13 bin 510 liraya çıktı. Bu artışla birlikte makarnalık buğday fiyatı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) açıklamış olduğu 13 bin 500 liralık alım fiyatını yakaladı.

Ekmeklik buğdayda ise fiyat değişmedi. Tonu 13 bin 200 liradan açılan ürünün haftalık işlem ortalaması 12 bin 920 lira olarak belirlendi. Bu seviye, bir önceki haftanın ortalamasıyla aynı düzeyde kaldı. Ekmeklik buğdayda da TMO’nun alım fiyatı 13 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.

Arpa fiyatlarında da sınırlı bir yükseliş gözlendi. Ton fiyatı 70 lira artışla 11 bin 80 liraya çıktı. Böylece arpa da TMO’nun belirlediği 11 bin liralık alım fiyatının üzerine çıktı. Tarım ürünlerinin işlem gördüğü ELÜS piyasasında buğday, arpa ve mısır öne çıkan ürünler arasında yer aldı.