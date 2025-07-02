Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı denetim ekipleri ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki market, bakkal, manav ve benzeri ticari işletmelerde fiyat etiketi ile haksız fiyat artışı denetimlerini sıklaştırdı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hanifi Acar’ın da katıldığı denetimde raflardan alınan ürünler tek tek kasadan geçirildi.

Denetimlerde yönetmelik ve yaptırımlar hakkında bilgilendirme yapan Başkan Acar, olumsuz bir durumda cezai işlemlerin uygulanacağını da belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hanifi Acar, konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede “Malatya’da genel olarak, birey olarak ayrı ayrı bazı sıkıntılar yaşadık. Allah’a şükürler olsun bir taraftan evlerimiz, dükkânlarımız yeniden inşa edilirken bir taraftan da şehrimizi bir an önce toparlayıp hep beraber Malatya’nın güzelliklerine kavuşmak adına çalışmalar yapıyoruz. Zabıta Dairesi Denetim Ekipleri olarak gıda denetimlerimizi, fırın denetimlerimizi, kasap ve şarküteri denetimlerimize devam ediyoruz” dedi.

“GEREKLİ İŞLEMLER UYGULANIYOR”

Son 3 ayda Zabıta ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri ve merkez ilçe belediyelerinin de olduğu bir komisyon oluşturduklarını ifade eden Acar, “Komisyonumuzla beraber haftada 4 gün görev yapılıyor. Biz bu komisyonun haftada 7 gün görev alacak şekilde planlamalar gerçekleştiriyoruz. Komisyonumuz şu ana kadar 152 market denetimi ve şarküteri denetimini gerçekleştirdi. Bu denetimlerden 59 ticarethanede sıkıntılar belirlendi ve gerekli işlemler uygulandı” dedi.

Malatya Büyükşehir BelediyesiZabıta Dairesi Başkanı Hanifi Acar, hem tüketicilerin hem de dürüst esnafın zarar görmemesi adına denetimlerin artarak devam edeceğinide sözlerine ekledi.