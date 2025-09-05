Malatya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğine uyum sağlamak ve kuraklıkla etkin mücadele etmek amacıyla kentin tarım altyapısını güçlendirecek dev bir projeye daha imza atıyor. Toplam 70 milyon lira yatırımla hayata geçirilen projeyle, açık sulama kanalları kapalı sisteme dönüştürülüyor.MALATYA (İGFA) - Malatya’nın 13 ilçesi ve 165 mahallesini kapsayan ve sahada yoğun bir şekilde yürutülen bu kapsamlı çalışma çerçevesinde, tam 255 bin metre uzunluğunda PVC, polietilen ve çelik boru hattı döşeniyor. Böylece yaklaşık 325.000 dekar tarım arazisinde modern sulama sistemleriyle suyun verimli ve kayıpsız şekilde toprakla buluşması sağlanıyor.

Malatya ve ilçelerinden başlatılan bu projenin tarımsal anlamda büyük bir tarihi adım olduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, daha yaşanabilir bir Malatya için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Başkan Er, “Kuraklık, artık sadece kırsalın değil tüm insanlığın ortak sorunu. Biz bu sorunu görmezden gelmiyor, çiftçimize omuz veriyoruz. Modern sulama altyapımızla hem suyumuzu hem geleceğimizi koruyoruz. Bu yatırım, Malatya’nın tarımsal potansiyelini artıran tarihi bir adımdır” dedi.

ÇİFTÇİ VE BELEDİYEDEN GÜÇ BİRLİĞİ

Projede ‘Malatya Büyükşehir Belediyesi, Sulama Birlikleri, Muhtarlar ve Çiftçilerle İş Birliği’ modeli esas alınıyor. Malzeme desteğinin ve teknik ekip desteğinin tamamı Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken, kazı, rögar, vana montajı ve işçilik gibi saha uygulamaları ise mahalle muhtarlarının organizasyonuyla gerçekleştirilecek.

Projenin tüm çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri tarafından yerinde denetlenerek sürdürüleceği öğrenildi.

Söz konusu projeyle yalnızca sulama altyapısı değil; su tasarrufu, tarımsal verimlilik ve çevresel sürdürülebilirlik de hedeflendi.