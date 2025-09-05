Bilecik’in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Kutlama programı, Pazaryeri Hükümet Konağı önünde Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başladı. AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Vali Yardımcısı ve Pazaryeri Kaymakam Vekili Akın Ağca, kurum amirleri, gaziler, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. İlçe meydanındaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik’in duasının ardından mehteran gösterileri ve halk oyunları sahnelendi. Gösteriler vatandaşlardan büyük alkış aldı.

"Dün süngülerle, at sırtında savunduğumuz vatanı, bugün teknolojimiz ve mühendisliğimizle koruyoruz"

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı konuşmada, kurtuluş mücadelesinin önemine vurgu yaptı. Tekin, "Bugün, tarihin altın harflerle yazıldığı bağımsızlığın ve onur simgesi ilçemiz Pazaryeri’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Bu topraklar, nice isimsiz kahramanların fedakârlıklarıyla bizlere emanet edildi. Dün süngülerle, at sırtında savunduğumuz vatanı, bugün teknolojimiz ve mühendisliğimizle koruyoruz. Geçmişten aldığımız ilhamla, geleceğe güvenle yürüyoruz" dedi.

Kutlamalar, Pazaryeri Belediyesi’nin ilçe halkına ve davetlilere yemek ikramı ile sona erdi.