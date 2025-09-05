Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, gençler ve çocuklarayönelik örnek bir etkinliğe daha imza attı. Karasu Sahili’nde bir araya gelen öğrenciler, dünyada giderek yaygınlaşan “plogging” etkinliğinde doğayı, çevreyi temizleyerek güçlü bir mesaj verdi ve spor yaptı katılarak hem çevre temizliği, hem de spor yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığına gençler ve çocuklar için hem çevre bilinci hem de spor alışkanlığını bir araya getiren örnek bir etkinliğe imza attı.

Sevgi evlerinde kalan çocuklar ile Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü kurslarında eğitim gören öğrenciler, Karasu Sahili’nde bir araya gelerek dünyada giderek yaygınlaşan “Plogging” (Çöp toplamanın bir kombinasyonu) etkinliğine katıldı.

İsveç’te ortaya çıkan ve kısa sürede pek çok ülkeye yayılan “Plogging”akımını sürdürerek Karasu Sahili’nde çevre temizliği yapan çocuklar, aynı zamanda hafif fiziksel egzersizlerle spor yaparak özgün bir aktivite gerçekleştirdi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, spor alışkanlığını güçlendirecek ve doğa sevgisini, doğayı koruma ve temiz tutma bilincinipekiştirecek önemli bir aktivite olarak ön plana çıkıyor.

ACARLAR LONGOZU’NU KEŞFETTİLER

Çevreyi koru, hareket et, doğayı keşfet mottosuyla gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar eşsiz bir doğaya sahip olan Acarlar Longozu’nda yürüyüş yapma fırsatı buldu.

Uzman eğitmen ve rehberler eşliğinde gerçekleştirilen programda, çocuklara Acarlar Longozu’nun yapısı ve bitki örtüsüne dair bilgiler verildi.