Hekimhan Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulanan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, MASKİ’nin tüm zorluklara rağmen sessiz sedasız yatırımlarına ara vermeden devam ettiğini belirtti.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan,Hekimhan İlçe merkezinin evsel nitelikli atık sularının arıtılması için yapılan Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Süleyman Şahin, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatlarıyla Malatya sınırları içinde bulunan hiçbir yerleşim yerinde atıksuların içme sularına, akarsulara karışmaması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımız kapsamında, Hekimhan İlçesi Atık Su Arıtma Tesisimizi ziyaret ettik. Başkanımızın sağlamış olduğu ödeneklerle çalışmalarımızda sona yaklaştık. Burada saatte 170 metreküp atıksuyu arıtarak Kuruçay akarsuyuna arıtılmış su olarak deşarj edeceğiz. Tesisimizin Hekimhan’a hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Hekimhan için çok önemli bir yatırım olduğunu söyleyen AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan, “Geçen sene geldiğimizde burası bir bataklıktı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatlarıyla MASKİ Genel Müdürlüğü buraya çok güzel bir atıksu arıtma tesisi inşa etti. Tesiste biriken sular arıtılarak dere yatağına deşarj ediliyor. İlçe halkımız için büyük bir hizmet. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.