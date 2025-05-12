Toplantıda, Bursa’ya yapılan teknoloji, tarım ve su yatırımlarına dair önemli veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Gürkan, özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklerinin şehre önemli katkılar sunduğunu belirtti.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NDAN 206 MİLYON TL DESTEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sanayicilere ve işverenlere Ar-Ge, yatırım ve eğitim başlıklarında önemli destekler sunduğunu vurgulayan Gürkan, “Bin 495 işletmeye toplam 206 milyon 334 bin TL tutarında destek ödemesi yapıldı. Bu destekler, işletmelerin büyümesi ve rekabet gücünü artırmaları açısından büyük önem taşıyor” dedi.

TARIMDA SULANABİLİR ARAZİ ORANI TÜRKİYE’NİN EN İYİLERİNDEN

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Bursa’ya yaptığı yatırımların büyük bir kısmını Devlet Su İşleri (DSİ) projeleri oluşturuyor. Gürkan, “Bursa yüzölçümünün yüzde 35’i tarım arazisi. Bu alanların yüzde 50’sinden fazlası şu anda sulanabilir durumda. Türkiye’de bu oranla önde gelen illerden biriyiz,” dedi.

DSİ'nin fayda analizleri doğrultusunda gerçekleştirdiği projeler hakkında da bilgi veren Gürkan, “Barajlar, göletler ve sulama yatırımları maliyet-etkinlik analizleriyle planlanıyor. Örneğin Karacabey Yeşildere Barajı’na 1 milyar 371 milyon TL, Gemlik Büyük Kumla Barajı ve İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne 671 milyon TL, İnegöl Eymir Göleti’ne 48 milyon TL yatırım yapıldı” dedi.

BARAJ VE GÖLETLERE 3,2 MİLYAR TL YATIRIM

Gürkan, devam eden projelerle birlikte yalnızca baraj ve göletlere yapılan yatırım tutarının 3,2 milyar TL'yi bulduğunu açıkladı. DSİ 1. Bölge Müdürlüğü’nün 2023-2025 yılları arasında gerçekleştirdiği toplam yatırım tutarı ise 8,6 milyar TL’yi aştı.

TARIM VE HAYVANCILIĞA 1,5 MİLYAR TL’LİK DESTEK

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarım ve hayvancılığa sunduğu toplam destek 1 milyar 498 milyon TL olarak açıklandı. Bu tutar yalnızca “iş olsun diye” verilmediğini belirten Gürkan, “Desteklerin içinde Endüstriyel Fidan Yetiştiriciliği Projesi’nden Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Programı’na kadar birçok kalem yer alıyor,” diye konuştu.

TKDK’DAN 1 MİLYAR TL’NİN ÜZERİNDE HİBE

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından da Bursa’daki projelere 1 milyar TL’nin üzerinde destek sağlandığını aktaran Gürkan, bu desteklerin yüzde 50’ye yakınının hibe şeklinde verildiğini söyledi.

YANGINLARLA MÜCADELE: 2025 YAZI BAŞLAMADAN 16 ORMAN YANGINI

Basın toplantısında orman yangınlarına da değinen Gürkan, “2025 yılı yaz dönemi başlamadan Bursa’da 16 orman yangınıyla karşı karşıya kaldık. 2024 yılında bu sayı 90, 2023’te ise 55’ti. Vatandaşlarımızın duyarlılığıyla bu sayının her yıl azalarak devam etmesini temenni ediyoruz” dedi.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ