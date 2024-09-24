Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez ve kırsalda yol açma, genişletme ve asfalt çalışmalarına devam ediliyor.MALATYA (İGFA) - Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt ve Kurşunlu mahallelerinin ana yol ve grup yollarında sıcak asfalt çalışması yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmaları sırasında kullandığı asfaltı ise bölgeye kurmuş olduğu günlük 600 ton üretim yapan Mobil Plent Tesisinden karşılayarak ciddi bir tasarruf sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi şehrin merkezinde olduğu gibi kırsal kesimlerde de yol çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Hekimhan ilçesinin Güzelyurt ve Kurşunlu mahallerinin yol sorunlarını gideren Büyükşehir Belediyesi, bölgede alt temel ve üst temel malzemeleriyle serme-sıkıştırma işlemlerinin akabinde sıcak asfalt serimi çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalarla yol güvenliği ve konforunda ciddi bir iyileşme sağlanıyor.

TUNÇ :“İNŞALLAH YOLUMUZ EN KISA SÜREDE VATANDAŞIMIZIN HİZMETİNE SUNULACAK”

Güzelyurt Mahallesi’ne yapılan yol çalışmaları dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ekibine teşekkür eden Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Mustafa Tunç, “Geçtiğimiz yıl yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle Güzelyurt Mahallemizin yolu tahrip olmuştu. Buna bağlı olarak Büyükşehir Belediyemiz mahallemizde yol çalışmalarına başladı. Yol çalışmalarımızın belli bir kısmı yapıldı, kalan kısmında da çalışmalar devam ediyor. İnşallah yolumuz Büyükşehir Belediyemiz tarafından en kısa sürede vatandaşımızın hizmetine sunulacak. Yol yapımında emeği geçen başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.

GİDER: “BÜYÜKŞEHİR YOLLARIMIZI ASFALTLIYOR VE BU SENE ÇAMURDAN KURTULUYORUZ”

Kurşunlu Mahallesi’ne yapılan çalışmalardan ötürü memnuniyetini dile getiren Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gider ise “Büyükşehir Belediyemiz, Kurşunlu Mahallemizin yollarını yeniliyor. Yaklaşık 15 günden bu yana yollarımıza sıcak asfalt dökülüyor. Kurşunlu Mahallemiz çok uzun yol ağına sahip, yolun bazı kısımlarında yağış olduğu zaman çamur oluyordu ve bu durum vatandaşımıza bazı sıkıntılar yaşatıyordu. Sağ olsun Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’in talimatlarıyla ekipler yollarımızı asfaltlıyor ve bu sene çamurdan kurtuluyoruz. Mahalle yolumuzda sadece asfalt dökümü değil, bakım onarım gibi çalışmalar da yapılıyor” ifadelerine yer verdi.