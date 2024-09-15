Şehrin birçok noktasında kent içi ulaşımı daha güvenli ve daha konforlu hale getirmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Şahnahan Mahallesi’nde alt yapı, yol genişletme, deplase ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Yol çalışmalarını aralıksız sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Şahnahan Mahallesi’nde yaptığı 1000 metrelik sıcak asfalt, 1000 metrelik soğuk asfalt çalışması ile Şahnahan Mahallesi’nin yollarını daha güvenli ve daha konforlu hale getiriyor.

Mahallesine yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Şahnahan Mahallesi Muhtarı Müslüm Akbulut, “Mahallemizin yolu ve altyapısı tahrip olmuştu. Önce altyapı çalışmaları tamamlandı. Daha sonra da yol çalışmalarına başlandı. Sağ olsunlar Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er ve ekibi yolumuzu çok güzel bir şekilde yapıyorlar. Mahallemizdeki yol çalışmalarının hızlı bir şekilde yapılmasından dolayı çok memnunuz. Mahallem adına, yolumuzun yapımında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er olmak üzere ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.