Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi bir şekilde etkilenen Malatya’da çadır ve konteyner kentlerde yaşamına devam eden vatandaşlar için Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından dezenfeksiyon ve haşere ile mücadele çalışmalarınaaralıksız devam ediliyor.MALATYA (İGFA) - Gerçekleştirilen dezenfeksiyon ve haşere ile mücadele çalışmaları hakkında yazılı bilgilendirmede bulanan Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamda, kış ve bahar aylarında devam edilen haşere ilaçlama çalışmalarına yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların haşerelerden olumsuz etkilenmemesi için ekiplerin 12 ay boyunca 718 mahallede ilaçlama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Daire başkanlığına bağlı 30 ekibin haşerelerin yoğun olduğu bölgelerde fiziksel ve mekanik olarak çalışmalar yaptığına vurgu yapan belediye, açıklamasında, "Birim olarak özellikle haşerelerin üredikleri alanları baz alarak, haşerenin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarımızı yapıyoruz. Ekiplerimizin yoğun çalışmalarıyla ilimizde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ve salgın hastalık görülmemiştir. Yaz sezonu ULV (Soğuk sisleme) ile mücadele çalışmalarımıza da başladık. Büyükşehir Belediyesi haşereyle mücadele ekibi olarak yaz ayına hazırlıklıyız. Ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın her türlü şikâyetlerine cevap vermek için 7 gün 24 saat sahadayız ve hazırız” mesajı verdi.