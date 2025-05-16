Macron "Avrupa, ABD ile 'koordinasyon içinde' yeni Rusya yaptırımları hazırlıyor" açıklamasında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Avrupa, ABD ile 'koordinasyon içinde' yeni Rusya yaptırımları hazırlıyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron cuma günü yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerinin, Ukrayna ile “koşulsuz ateşkesi” reddetmeye devam etmesi halinde Rusya'ya karşı ek yaptırımlar konusunda Washington ile koordinasyon halinde olduğunu söyledi.

İstanbul'daki Kiev-Moskova görüşmelerinin bir ilerleme sağlanamadan sona ermesinin ardından Arnavutluk'ta düzenlenen liderler toplantısında gazetecilere konuşan Macron, “ABD ile koordinasyon halinde yeni yaptırımlar hazırlamaya devam ediyoruz” dedi.