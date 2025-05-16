Hükümet olarak gerekenin yapılacağını ifade eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, süreci sabote etmek için girişimlerin olduğunu söyledi. Çelik "Bölgede terörsüz Türkiye gibi 'terörsüz bölge'yi istemeyen güçlerin harekete geçtiğini; girebilirler değil devreye girdiğini biliyoruz" dedi.

Türkiye'nin dünya barışı ve bölgesel barış alanından son dönemde attığı adımlar, bölgesel istikrarı baltalamak isteyen güçleri harekete geçirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, özel bir kanalda katıldığı canlı yayın programında 'terörsüz Türkiye süreci' başta olmak üzere gündeme dair değerlendirmelere yer verdi. Çelik, süreci akamete uğratmak isteyen iç ve dış aktörlere ilişkin uyarılarda bulundu.

Ömer Çelik, terörsüz Türkiye hedefine tam anlamıyla ulaşıldığı taktirde Türkiye ile birlikte bölgesel huzur ve istikrarın sağlanacağının altını çizerek, "Terörsüz Türkiye devlet politikası olmuştur. Bu devletin başı olarak söylendiği için bütün devlet kurumlarına emir anlamına gelmektedir" dedi.

Çelik, sürecin başarısız olması için düğmeye basıldığını vurgulayarak "Türkiye'nin sadece iç cephesinin güçlendirilmesi açısından değil bölgede ilham olması bakımından oluşturacağı bir ritimdir, performanstır. Bunu istemeyen birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz. Ortadoğu'nun kendine has dinamikleri var. Türkiye ile son yıllarda doğrudan karşı karşıya gelemeyenlerin bu tip unsurları kullandığı biliyoruz" diye konuştu.

AK Parti'nin sürece ilişkin tecrübe sahibi olduğunu dile getiren Ömer Çelik "AK Parti bu meseleye mesafeliydi denmesini çürüten bir şey var. Yumuşak unsurların kullanılması konusu zaten AK Parti'nin parçası. Zamanlaması, dili, ritmi ile ilgili tecrübemiz var. Bu meseleyi hangi uluslararası odakların ne zaman ne şekilde müdahale edebileceğini. Karşımızdaki yapının bunu nasıl başka yerlere çekebileceğini görüyoruz. Bu mesele her zaman hassasiyetle durduğumuz, Cumhurbaşkanı ve sayın Bahçeli de ifade ediyor siyasi sabotaja açık bir mesele. Hassas davranmak lazım. Burada birden çok sabotaj alanı var. Bir tanesi dille ilgili" sözlerini kullandı.